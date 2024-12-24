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Атака на реестры — власти продлили срок действия бронирований

24 декабря 2024 22:33
Артем Кругленко - Редактор
Бронирование от мобилизации — Правительство вынужденно продлило срок действия документа
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Винницкий ТЦК/Facebook
Артем Кругленко - Редактор

Кабинет Министров Украины продлил действующие бронирования от мобилизации на один месяц, но не более чем до 28 февраля 2025 года. Это касается бронирований, действующих по состоянию на 19 декабря 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины .

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В Министерстве экономики сообщили, что бронирования, предоставленные Министерством экономики или через портал "Дія", продлеваются автоматически на месяц, но не дольше, чем до 28 февраля 2025 года. Это касается броней, которые были действительны по состоянию на 19 декабря 2024 года.

"Например, если срок действия брони сотрудника заканчивался 20 декабря 2024 года, она будет автоматически продлена до 20 января 2025 года. Если же бронь завершилась до 19 декабря, то есть до кибератаки, работодатели смогут ее восстановить после возобновления работы реестров", — говорится в сообщении.

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив подчеркнул, что это решение позволяет военнообязанным с действующей бронью сохранить ее без лишних процедур.

"Мы обеспечиваем прозрачность и удобство в этих процессах, что особенно важно в военное время", — отметил он.

Кроме того, Министерству обороны поручено в течение пяти дней после вступления постановления в силу внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, 19 декабря государственные реестры Украины оказались под масштабной хакерской атакой. Утечки персональных данных не произошло.

Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, будут ли граждане после кибератаки получать январские социальные выплаты.

Кабинет министров кибератака мобилизация бронирование еБронирование экономическое бронирование

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