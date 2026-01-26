Є гарна вакансія для анестезіологів в Азові — пропонують гідні умови служби

Анестезіологів терміново запрошують до "Азова" — є вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає на роботу фахівців на посаду анестезіологів. Потенційним кандидатам необхідно мати вищу медичну освіту і щонайменше рік досвіду роботи. За роботу платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків анестезіологів входитиме:
- надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
- супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів;
- організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
- періодичне чергування на реанімаційному транспорті медичної роти.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- вища медична освіта;
- досвід роботи за спеціальністю;
- досвід роботи з ургентними пацієнтами;
- вміння проводити основні анетсезіологічні маніпуляції (забезпечення прохідності дихальних шляхів, респіраторна підтримка, регіонарна анастезія, катетеризація центральної вени, катетеризація артерії, узд-діагностика, пункція плевральної порожнини та перикарду);
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- дотримання принципів доказової медицини;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
- готовність брати участь в медичному плануванні;
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
- профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії в "Азові" не вистачає перевізників саперного обладання. Тож бійці шукають водіїв-саперів.
Також ми писали, що в "Азові" потрібні автоелектрики. Для влаштування кандидати повинні мати відповідні знання і мінімум рік досвіду роботи.
