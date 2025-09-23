Виплати військовослужбовцям - нарахування виплат в ЗСУ, 30 тисяч на місяць

Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України, які беруть участь у захисті України, мають право на додаткові виплати. Одна з них, зокрема, надається тим воїнам, які виконують бойові чи спеціальні завдання.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Виплати воєнного часу

У період дії воєнного стану (поки триває гаряча фаза російсько-української війни) грошове забезпечення українських військовослужбовців включає певні додаткові виплати.

Так, частина військових має право на отримання щомісячної додаткової винагороди розміром 30 тисяч гривень.

Ця винагорода виплачується тим військовим, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями).

Хто ще має право на 30-тисячну щомісячну допомогу

Крім того, на цю виплату можуть претендувати й інші військовослужбовці.

Право на отримання 30-тисячної грошової допомоги мають і ті особи, які відряджені до складу військових адміністрацій, на території яких ведуться бойові дії, та виконують бойові (спеціальні) завдання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які додаткові виплати можуть отримати українські військові, що перебувають на фронті.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із військовослужбовців ЗСУ додатково отримав 24 тис. грн у вересні 2025 року.