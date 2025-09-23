Выплаты военнослужащим - начисление выплат в ВСУ, 30 тысяч в месяц

30 тысяч для военных — за что их начислят осенью
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые участвуют в защите Украины, имеют право на дополнительные выплаты. Одна из них, в частности, предоставляется тем воинам, которые выполняют боевые или специальные задачи.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты военного времени
В период действия военного положения (пока продолжается горячая фаза российско-украинской войны) денежное обеспечение украинских военнослужащих включает определенные дополнительные выплаты.
Так, часть военных имеет право на получение ежемесячного дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен.
Это вознаграждение выплачивается тем военным, которые выполняют боевые или специальные задачи согласно боевым приказам (распоряжениям).
Кто еще имеет право на 30-тысячную ежемесячную помощь
Кроме того, на эту выплату могут претендовать и другие военнослужащие.
Право на получение 30-тысячной денежной помощи имеют и те лица, которые командированы в состав военных администраций, на территории которых ведутся боевые действия, и выполняют боевые (специальные) задачи.
