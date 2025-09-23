Выплаты военнослужащим - начисление выплат в ВСУ, 30 тысяч в месяц

Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые участвуют в защите Украины, имеют право на дополнительные выплаты. Одна из них, в частности, предоставляется тем воинам, которые выполняют боевые или специальные задачи.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Выплаты военного времени

В период действия военного положения (пока продолжается горячая фаза российско-украинской войны) денежное обеспечение украинских военнослужащих включает определенные дополнительные выплаты.

Так, часть военных имеет право на получение ежемесячного дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен.

Это вознаграждение выплачивается тем военным, которые выполняют боевые или специальные задачи согласно боевым приказам (распоряжениям).

Кто еще имеет право на 30-тысячную ежемесячную помощь

Кроме того, на эту выплату могут претендовать и другие военнослужащие.

Право на получение 30-тысячной денежной помощи имеют и те лица, которые командированы в состав военных администраций, на территории которых ведутся боевые действия, и выполняют боевые (специальные) задачи.

Напомним, мы ранее писали о том, какие дополнительные выплаты могут получить украинские военные, находящиеся на фронте.

Добавим, мы сообщали о том, кто из военнослужащих ВСУ дополнительно получил 24 тыс. грн в сентябре 2025 года.