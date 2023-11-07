Чи роздаватимуть повістки на виборчих дільницях - відповідь юриста

Вручення повісток. Фото: УНІАН

ППроведення виборів під час війни викликає страх в українців з точки зору безпеки. Переймаються про це і в ЦВК. Ще один аспект — скупчення чоловіків на дільницях і можливість посилення мобілізаційних процесів.

Чи можуть роздавати повістки прямо на виборчих дільницях, в коментарі Новини.LIVE розповів юрист Ігор Ясько.

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"Оскільки законодавством не визначений перелік місць, де уповноважені особи можуть вручити повістку, то таке вручення на дільниці ми не можемо вважати незаконним. Умова — це встановлення особи, якій вручається повістка, на підставі паспорту, посвідчення водія, а також попереднє правильне заповнення даних. А оскільки голосування відбувається при наявності документів за місцем реєстрації, то, відповідно, особу на дільниці можна встановити", — сказав юрист.

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