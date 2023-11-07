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Вибори під час війни — чи можуть на дільниці вручати повістки

7 листопада 2023 17:47
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Чи роздаватимуть повістки на виборчих дільницях - відповідь юриста
Вручення повісток. Фото: УНІАН
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

ППроведення виборів під час війни викликає страх в українців з точки зору безпеки. Переймаються про це і в ЦВК. Ще один аспект — скупчення чоловіків на дільницях і можливість посилення мобілізаційних процесів. 

Чи можуть роздавати повістки прямо на виборчих дільницях, в коментарі Новини.LIVE розповів юрист Ігор Ясько. 

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"Оскільки законодавством не визначений перелік місць, де уповноважені особи можуть вручити повістку, то таке вручення на дільниці ми не можемо вважати незаконним. Умова — це встановлення особи, якій вручається повістка, на підставі паспорту, посвідчення водія, а також попереднє правильне заповнення даних. А оскільки голосування відбувається при наявності документів за місцем реєстрації, то, відповідно, особу на дільниці можна встановити", — сказав юрист. 

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що Президент України Володимир Зеленський визначився з датою наступних президентських виборів, які передбачається провести 31 березня 2024 року. 

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вибори, які мають відбутися у 2024 році.

На сайті Офісу президента з'явилася петиція з проханням не проводити вибори під час воєнного стану.

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