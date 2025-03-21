Куди поїхати на вихідні з дітьми під Києвом — добірка парків

Родина відпочиває в парку. Фото: Freepik

Після різкого похолодання тепло знову повертається в Україну та дає чудову можливість відпочити на природі подалі від метушливого міста. Зокрема, в передмісті Києва багато цікавих локації, де буде цікаво провести день із дітьми.

Редакція Новини.LIVE розповідає, куди варто з'їздити родиною цими вихідними.

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Етнографічний комплекс "Українське село"

Він розташований у селі Бузова за 35 кілометрів від Києва. Комплекс знайомить відвідувачів з українською культурою, традиціями та ремеслами. З родиною тут можна відвідати музейні експозиції, майстер-класи та насолодитися природою.

Етнографічний комплекс "Українське село". Фото: facebook.com/Ukrselo

Парк "Київська Русь"

Він знаходиться в селі Копачів за 50 кілометрів від Києва. Відвідувачі можуть відвідати історичні реконструкції, взяти участь в інтерактивних програмах і отримати задоволення від мальовничої природи та атмосфери Середньовіччя.

Парк "Київська Русь". Фото: wikipedia.org

Екокомплекс "Долина Страусів"

Він розташований в одному з наймальовничіших куточків Київщини Ясногородці — всього за пів години їзди від столиці. Окрім незвичайних птахів, на страусовій фермі також мешкають поні, ослики, свинки та павичі. Окрім того, на території парку дорослі можуть постріляти в тирі з лука, а дітлахи — пострибати на батутах.

Екокомплекс "Долина Страусів". Фото: kyivregiontours.gov.ua

Ландшафтний парк у селі Буки

Він був побудований на місці звалища. Його територію можна умовно розділити на дві частини — храмовий комплекс та ландшафтний парк. Окрім цікавих екскурсій, відвідувачі можуть влаштувати пікнік на природі чи пообідати на терасі затишного закладу, яких чимало на території парку.

Парк в Буках. Фото: moemisto.ua

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