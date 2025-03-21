Куди поїхати на вихідні з дітьми під Києвом — добірка парків

Вихідні в передмісті Києва — куди поїхати з дітьми
Після різкого похолодання тепло знову повертається в Україну та дає чудову можливість відпочити на природі подалі від метушливого міста. Зокрема, в передмісті Києва багато цікавих локації, де буде цікаво провести день із дітьми.
Редакція Новини.LIVE розповідає, куди варто з'їздити родиною цими вихідними.
Етнографічний комплекс "Українське село"
Він розташований у селі Бузова за 35 кілометрів від Києва. Комплекс знайомить відвідувачів з українською культурою, традиціями та ремеслами. З родиною тут можна відвідати музейні експозиції, майстер-класи та насолодитися природою.
Парк "Київська Русь"
Він знаходиться в селі Копачів за 50 кілометрів від Києва. Відвідувачі можуть відвідати історичні реконструкції, взяти участь в інтерактивних програмах і отримати задоволення від мальовничої природи та атмосфери Середньовіччя.
Екокомплекс "Долина Страусів"
Він розташований в одному з наймальовничіших куточків Київщини Ясногородці — всього за пів години їзди від столиці. Окрім незвичайних птахів, на страусовій фермі також мешкають поні, ослики, свинки та павичі. Окрім того, на території парку дорослі можуть постріляти в тирі з лука, а дітлахи — пострибати на батутах.
Ландшафтний парк у селі Буки
Він був побудований на місці звалища. Його територію можна умовно розділити на дві частини — храмовий комплекс та ландшафтний парк. Окрім цікавих екскурсій, відвідувачі можуть влаштувати пікнік на природі чи пообідати на терасі затишного закладу, яких чимало на території парку.
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