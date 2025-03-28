Збій в Укрзалізниці — як повернути кошти за квиток

Вагон "Укрзалізниці". Фото: пресслужба УЗ

В "Укрзалізниці" попередили пасажирів про те, що, хоча продаж квитків онлайн після масованої кібератаки було відновлено, через велике навантаження можуть траплятися збої у застосунку та на сайті. В компанії пояснили, що робити в тому випадку, якщо кошти знялися, а квиток так і не надійшов.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "УЗ".

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Як повернути кошти за квиток "Укрзалізниці"

В "УЗ" пояснили алгоритм дій пасажирів, якщо під час оплати стався збій, кошти зняло, а квиток так і не надійшов.

Спочатку варто зачекати 5–10 хвилин і після цього перевірити зазначену в кабінеті користувача пошту. Якщо квиток не так і не надійшов, зверніться через застосунок у розділі "Зворотний зв’язок".

У службі підтримки вам нададуть відповідний квиток чи повернуть сплачені кошти.

"Ми робимо все можливе, щоб швидко мінімізувати наслідки збоїв після відновлення систем", — додали в "УЗ".

Для звернення пасажирів в компанії залишили резервну пошту.

До слова, на ранок 28 березня пасажири знову скаржаться на технічний збій на сайті компанії.

Потяг "Укрзалізниці". Фото: пресслужба УЗ

Раніше ми розповідали, як повернути квитки через масштабний збій в "УЗ". Також компанія ввела спеціальні бонуси для тих пасажирів, які постраждали через масовану кібератаку.