Сбой в Укрзализныце — как вернуть деньги за билет

Вагон "Укрзализныци". Фото: пресс-служба УЗ

В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о том, что, хотя продажа билетов онлайн после массированной кибератаки была восстановлена, из-за большой нагрузки могут случаться сбои в приложении и на сайте. В компании объяснили, что делать в том случае, если средства снялись, а билет так и не пришел.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "УЗ".

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В "УЗ" объяснили алгоритм действий пассажиров, если во время оплаты произошел сбой, средства сняло, а билет так и не поступил.

Сначала стоит подождать 5-10 минут и после этого проверить указанную в кабинете пользователя почту. Если билет так и не поступил, обратитесь через приложение в разделе "Обратная связь".

В службе поддержки вам предоставят соответствующий билет или вернут уплаченные средства.

"Мы делаем все возможное, чтобы быстро минимизировать последствия сбоев после восстановления систем", — добавили в "УЗ".

Для обращения пассажиров в компании оставили резервную почту.

К слову, на утро 28 марта пассажиры снова жалуются на технический сбой на сайте компании.

Поезд "Укрзализныци". Фото: пресс-служба УЗ

Ранее мы рассказывали, как вернуть билеты из-за масштабного сбоя в "УЗ". Также компания ввела специальные бонусы для тех пассажиров, которые пострадали из-за массированной кибератаки.