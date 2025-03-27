Квитки Укрзалізниці — чи можна придбати онлайн

Люди на вокзалі. Фото: УНІАН

"Укрзалізниця" відновила онлайн-продаж квитків після наймасштабнішої кібератаки. Компанія працювала над подоланням наслідків 89 годин.

Про це повідомила пресслужба УЗ в четвер, 27 березня.

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В компанії попередили, що поки можна буде придбати та повернути квитки на всі напрямки максимально глибиною 20 діб. Також повідомляється, що "УЗ" не допустила витоку жодної сенситивної інформації.

Нині залізничники з іншими профільними фахівцями працюють над відновленням інших сервісів компанії.

"Наші вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстрахування, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом", — додали в компанії.

В УЗ попередили, що через пікові навантаження на сайт та додаток можуть виникати збої.

Потяг Укрзалізниці. Фото: Телеграм

У компанії повідомили пасажирам, що для посадки в поїзд також можна використати скриншот квитків із застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків — просто показати при посадці квитанцію про оплату квитків із банківського застосунку.

Нагадаємо, через масштабну кібератаку онлайн-сервіси Укрзалізниці не працювали з 23 березня. Попри заяви Укрзалізниці, нардепка Оксана Савчук заявляла, що громадянам не варто чекати на швидке відновлення сайту та застосунку.