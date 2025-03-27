Билеты Укрзализныци — можно ли приобрести онлайн

Люди на вокзале. Фото: УНИАН

"Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов после самой масштабной кибератаки. Компания работала над преодолением последствий 89 часов.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ в четверг, 27 марта.

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В "УЗ" восстановили доступ к приложению и сайту

В компании предупредили, что пока можно будет приобрести и вернуть билеты на все направления максимально глубиной 20 суток. Также сообщается, что "УЗ" не допустила утечки никакой сенситивной информации.

Сейчас железнодорожники с другими профильными специалистами работают над восстановлением других сервисов компании.

"Наши вокзалы и кассы продолжают работать в усиленном режиме по всей стране для подстраховки, а поезда — как и все дни до этого — курсируют по расписанию", — добавили в компании.

В УЗ предупредили, что из-за пиковых нагрузок на сайт и приложение могут возникать сбои.

Поезд Укрзализныци. Фото: Телеграмм

В компании сообщили пассажирам, что для посадки в поезд также можно использовать скриншот билетов из приложения, а в случае отсутствия обоих вариантов билетов — просто показать при посадке квитанцию об оплате билетов из банковского приложения.

Напомним, из-за масштабной кибератаки онлайн-сервисы Укрзализныци не работали с 23 марта. Несмотря на заявления Укрзализныци, нардеп Оксана Савчук заявляла, что гражданам не стоит ждать быстрого восстановления сайта и приложения.