Кібератака на "Укрзалізницю" — що говорять у владі

Вагон "Укрзалізниці". Фото: пресслужба УЗ

Через масовану кібератаку на сервіси "Укрзалізниці" пасажири змушені купувати квитки офлайн. Українцям не варто розраховувати на те, що компанії вдасться швидко відновити свій сайт та застосунок.

Про це заявила нардепка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE.

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Савчук розповіла, що особисто побувала на вокзалі після масштабної кібератаки на систему "Укрзалізниці".І ситуація в компанії нині досить складна. За її словами, компанії не вдасться найближчим часом відновити доступ до сайту та застосунку.

На її думку, така ситуація сталася через те, що РНБО не прийняла належних заходів після минулої атаки на держреєстри.

"Залізниця вже сьогодні має всі законодавчі підстави для повного захисту своїх систем […] Тут справа не в законі, а в керівництві, яке має зробити висновки й посилити безпеку", — сказала Савчук.

Оксана Савчук про ситуацію з "Укрзалізницею". Фото: скриншот Telegram

Ми розповідали, як повернути квитки через масштабний збій в "УЗ". Також на вокзалі у Києві утворились великі черги біля кас, оскільки люди намагалися придбати квитки офлайн.