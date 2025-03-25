Кибератака на "Укрзализныцю" — что говорят во власти

Нардеп объяснила, когда "УЗ" возобновит онлайн-продажу билетов
Из-за массированной кибератаки на сервисы "Укрзализныци" пассажиры вынуждены покупать билеты офлайн. Украинцам не стоит рассчитывать на то, что компании удастся быстро восстановить свой сайт и приложение.
Об этом заявила нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.
Когда возобновят продажу онлайн-билетов "УЗ"
Савчук рассказала, что лично побывала на вокзале после масштабной кибератаки на систему "Укрзализныци". И ситуация в компании сейчас достаточно сложная. По ее словам, компании не удастся в ближайшее время восстановить доступ к сайту и приложению.
По ее мнению, такая ситуация произошла из-за того, СНБО не принял надлежащих мер после прошлой атаки на госреестры.
"Железная дорога уже сегодня имеет все законодательные основания для полной защиты своих систем [...] Здесь дело не в законе, а в руководстве, которое должно сделать выводы и усилить безопасность", — сказала Савчук.
Мы рассказывали, как вернуть билеты из-за масштабного сбоя в "УЗ". Также на вокзале в Киеве образовались большие очереди у касс, поскольку люди пытались приобрести билеты офлайн.
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