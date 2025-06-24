Укрзалізниця додала ще один потяг до Одеси

Одеський залізничний вокзал. Фото: Pinterest

Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №708/707. Він прямуватиме з Вінниці до Одеси.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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Повідомляється, що потяг додається на пікові дати — 4 та 6 липня 2025 року.

З Одеси потяг вирушатиме о 08:11, а прибуватиме до Вінниці о 14:15. З Вінниці потяг відправлятиметься о 5:05, а прибуватиме до Одеси о 20:59.

В компанії повідомили, що потяг №708/707 буде не зі спальними місцями, а з сидіннями, та зупинятиметься в Подільську, Вапнярці та Жмеринці.

Поїзд Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Telegram

В УЗ додали, що непарні місця в потязі розташовані біля вікна, а парні — ближче до дверей купе. Квитки вже доступні на сайті, в додатках та касах на вокзалах.

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