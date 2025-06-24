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Главная Туризм Укрзализныця добавила поезд до популярного курорта

Укрзализныця добавила поезд до популярного курорта

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 12:11
Укрзализныця добавила еще один поезд в Одессу
Одесский железнодорожный вокзал. Фото: Pinterest
Ключові моменти Украинцам стало еще удобнее добраться до Одессы

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №708/707. Он будет следовать из Винницы в Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Сообщается, что поезд добавляется на пиковые даты - 4 и 6 июля 2025 года.

Из Одессы поезд будет отправляться в 08:11, а прибывать в Винницу в 14:15. Из Винницы поезд будет отправляться в 5:05, а прибывать в Одессу в 20:59.

В компании сообщили, что поезд №708/707 будет не со спальными местами, а с сиденьями, и будет останавливаться в Подольске, Вапнярке и Жмеринке.

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Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Telegram

В УЗ добавили, что нечетные места в поезде расположены у окна, а четные — ближе к двери купе. Билеты уже доступны на сайте, в приложениях и кассах на вокзалах.

Напомним, УЗ впервые за долгое время повысила цены на напитки. Узнавайте также, за какой багаж придется доплачивать в 2025 году.

Одесса поездки путешествие поезда туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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