Укрзализныця добавила еще один поезд в Одессу

Одесский железнодорожный вокзал. Фото: Pinterest

Укрзализныця назначила дополнительный поезд №708/707. Он будет следовать из Винницы в Одессу.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Реклама

Читайте также:

Украинцам стало еще удобнее добраться до Одессы

Сообщается, что поезд добавляется на пиковые даты - 4 и 6 июля 2025 года.

Из Одессы поезд будет отправляться в 08:11, а прибывать в Винницу в 14:15. Из Винницы поезд будет отправляться в 5:05, а прибывать в Одессу в 20:59.

В компании сообщили, что поезд №708/707 будет не со спальными местами, а с сиденьями, и будет останавливаться в Подольске, Вапнярке и Жмеринке.

Поезд Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Telegram

В УЗ добавили, что нечетные места в поезде расположены у окна, а четные — ближе к двери купе. Билеты уже доступны на сайте, в приложениях и кассах на вокзалах.

Напомним, УЗ впервые за долгое время повысила цены на напитки. Узнавайте также, за какой багаж придется доплачивать в 2025 году.