Корейська авіакомпанія Air Busan ввела нові заборони для пасажирів — деталі

Пасажири з гаджетами на літаку. Фото: Freepik

Після того, як 28 січня в міжнародному аеропорту Кімхе в південнокорейському місті Пусан загорівся пасажирський літак авіакомпанії Air Busan, були введені зміни в правилах. Пасажирам заборонили перевозити із собою павербанки в ручній поклажі.

Про це пише Express.

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Фахівці з'ясували, що ймовірною причиною пожежі 28 січня, міг стати портативний зарядний пристрій. Пасажирам рейсів авіакомпанії Air Busan тепер заборонено класти свої портативні зарядні пристрої в будь-які сумки, які вони будуть брати в салон літака.

Інші авіакомпанії також мають певні обмеження щодо перевезення павербанків. Ryanair заявляє, що клієнти можуть перевозити в ручній поклажі максимум дві запасні літій-іонні батареї, які повинні бути індивідуально захищені, щоб запобігти короткому замиканню.

Турист збирає речі в дорогу. Фото: Freepik

Серед інших речей, заборонених до перевезення в літаках Air Busan, також грудне молоко, розкладні гамаки або коробки, медичне обладнання та ліки, іграшкова зброя та сувеніри, схожі на снігові кулі.

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