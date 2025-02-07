Корейская авиакомпания Air Busan ввела новые запреты для пассажиров - детали

Пассажиры с гаджетами на самолете. Фото: Freepik

После того, как 28 января в международном аэропорту Кимхэ в южнокорейском городе Пусан загорелся пассажирский самолет авиакомпании Air Busan, были введены изменения в правилах. Пассажирам запретили перевозить с собой павербанки в ручной клади.

Об этом пишет Express.

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Специалисты выяснили, что вероятной причиной пожара 28 января, могло стать портативное зарядное устройство. Пассажирам рейсов авиакомпании Air Busan теперь запрещено класть свои портативные зарядные устройства в любые сумки, которые они будут брать в салон самолета.

Другие авиакомпании также имеют определенные ограничения по перевозке павербанков. Ryanair заявляет, что клиенты могут перевозить в ручной клади максимум две запасные литий-ионные батареи, которые должны быть индивидуально защищены, чтобы предотвратить короткое замыкание.

Турист собирает вещи в дорогу. Фото: Freepik

Среди других вещей, запрещенных к перевозке в самолетах Air Busan также грудное молоко, раскладные гамаки или коробки, медицинское оборудование и лекарства, игрушечное оружие и сувениры, похожие на снежные шары.

Напомним, аэропорт "Борисполь" в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине готов возобновить полеты пассажирских самолетов. Также мы писали, как быстро и компактно упаковать чемодан.