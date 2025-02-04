Укрзалізниця додала флагманський потяг із новими вагонами

Потяг та провідниці Укрзалізниці. Фото: Telegram

Поїзд №7/8 "Буковина" за напрямком Київ — Чернівці став флагманським і отримав однойменну назву регіону. Його вагони мають ряд зручностей для пасажирів.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Читайте також:

Укрзалізниця анонсувала новий флагманський потяг

Зазначається, що нові та модернізовані флагманські поїзди "Буковина" обладнані вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, а також сигналізацією на дверях купе та тривожними кнопками.

У компанії повідомляють, що поїзд №7/8 Київ – Чернівці "Буковина" вирушає зі станції Київ-Пасажирський о 20:13 та прибуває на кінцеву зупинку о 07:59, а у зворотному напрямку — відправлення з Чернівців о 19:12, прибуття до столиці України о 07:02.

Потяг Укрзалізниці. Фото: Telegram

"Буковина" став шостим флагманським поїздом УЗ.

Наразі також курсують:

№15/16 Харків — Ясіня "Лесь Курбас";

№17/18 Харків — Ужгород "Сковорода";

№79/80 Дніпро — Львів "Січеслав";

№91/92 Київ — Львів "Леополіс";

№105/106 Київ — Одеса "Чорноморець".

Раніше ми писали, що для окремих категорій громадян існують пільги, які дозволяють отримати квитки на поїзд безплатно або зі знижкою. Також Укрзалізниця пришвидшила потяг №148/147 Київ-Одеса.