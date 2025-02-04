Укрзализныця добавила флагманский поезд с новыми вагонами

Поезд и проводницы Укрзализныци. Фото: Telegram

Поезд №7/8 "Буковина" по направлению Киев — Черновцы стал флагманским и получил одноименное название региона. Его вагоны имеют ряд удобств для пассажиров.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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Отмечается, что новые и модернизированные флагманские поезда "Буковина" оборудованы вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками, USB-зарядками, пеленальными столиками, а также сигнализацией на дверях купе и тревожными кнопками.

В компании сообщают, что поезд №7/8 Киев — Черновцы "Буковина" отправляется со станции Киев-Пассажирский в 20:13 и прибывает на конечную остановку в 07:59, а в обратном направлении — отправление из Черновцов в 19:12, прибытие в столицу Украины в 07:02.

Поезд Укрзализныци. Фото: Telegram

"Буковина" стал шестым флагманским поездом УЗ.

Сейчас также курсируют:

№15/16 Харьков — Ясиня "Лесь Курбас";

№17/18 Харьков — Ужгород "Сковорода";

№79/80 Днепр — Львов "Сичеслав";

№91/92 Киев — Львов "Леополис";

№105/106 Киев — Одесса "Черноморец".

Ранее мы писали, что для отдельных категорий граждан существуют льготы, которые позволяют получить билеты на поезд бесплатно или со скидкой. Также Укрзализныця ускорила поезд №148/147 Киев — Одесса.