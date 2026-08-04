Google вимкне YouTube на старих Android-смартфонах: яких моделей торкнеться

YouTube на екранах смартфонів. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Власники старих Android-смартфонів невдовзі можуть втратити звичний спосіб перегляду відео на YouTube. Зміни торкнуться пристроїв, які більше не відповідають мінімальним вимогам сервісів Google.

Про те, на яких Android-смартфонах перестане працювати застосунок YouTube та що робити їхнім власникам, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Які смартфони втратять доступ до застосунку YouTube

Google поступово припиняє підтримку пристроїв під керуванням Android 6.0 Marshmallow. Уже найближчими тижнями офіційний застосунок YouTube може перестати нормально запускатися на таких смартфонах.

Причиною стало підвищення мінімальних вимог для Google Play Services. Із липня системні сервіси Google підтримують лише Android 7.0 та новіші версії.

Оскільки робота YouTube тісно пов'язана з Google Play Services, зміни торкнуться всіх смартфонів і планшетів, які залишилися на Android 6.0 та не можуть оновитися до новішої системи.

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Android 6 використовують близько 1,6% власників пристроїв на цій операційній системі. Це може відповідати приблизно 60 млн гаджетів.

Під час спроби відкрити YouTube користувачі можуть побачити повідомлення з пропозицією перейти до вебверсії сервісу через браузер.

Сам смартфон після припинення підтримки не перестане працювати, а збережені на ньому дані не зникнуть. Однак із часом несумісними з Android 6 можуть стати й інші сучасні застосунки.

Що робити власникам старих пристроїв

Продовжити переглядати відео можна через браузер, відкривши мобільну версію сайту YouTube. Подібний спосіб може допомогти й у разі припинення роботи інших застосунків Google.

Насамперед потрібно перевірити, чи доступне для смартфона офіційне оновлення операційної системи. Для цього слід відкрити "Налаштування", перейти до розділу "Система" та вибрати "Оновлення програмного забезпечення".

Якщо виробник випустив Android 7.0 або новішу версію, її встановлення дозволить продовжити користуватися підтримуваними сервісами.

Якщо системних оновлень більше немає, довгостроковим рішенням стане перехід на сучасніший смартфон. Нові моделі Google і Samsung можуть отримувати програмну підтримку до семи років, що дозволяє довше зберігати доступ до YouTube та інших сервісів.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфони Xiaomi зі старими версіями Android можуть і надалі вмикатися та виконувати основні завдання. Водночас через зміни в сервісах Google їхня функціональність поступово обмежується, що вже торкнулося низки застарілих моделей.

Також Новини.LIVE розповідали, що кожен Android-смартфон отримує системні оновлення та патчі безпеки лише протягом визначеного терміну. Після завершення офіційної підтримки пристрій продовжує працювати, однак із часом стає менш захищеним від нових загроз.