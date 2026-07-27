Одразу 13 смартфонів Xiaomi втратили підтримку сервісів Google: що робити власникам

Смартфон Xiaomi, логотип Android. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфони Xiaomi на застарілих версіях Android можуть продовжувати вмикатися та виконувати базові завдання, однак їхні можливості поступово скорочуються. Чергова зміна Google торкнулася одразу низки старих моделей.

Про припинення підтримки сервісів Google на окремих смартфонах Xiaomi пише редакція Новини.LIVE з посиланням на XimiTime.

Які смартфони Xiaomi втратили підтримку

Google припинила підтримку Android 6 Marshmallow через 11 років після виходу цієї версії операційної системи. Через це Google Play Services більше не отримуватиме оновлень на пристроях з Android 6 і старішими версіями системи.

Зміни торкнулися 13 старих моделей Xiaomi:

Xiaomi Mi 3, Mi 4, Mi 4 LTE, Mi Note;

Redmi Note 3, Redmi 3s, Redmi 3s Prime, Redmi 3x;

Redmi 4 Prime, Redmi Note 4 з процесором MediaTek, Redmi Pro, Redmi 4;

Redmi Note 3 SE.

Власники цих смартфонів більше не отримуватимуть актуальні оновлення Google Play Protect і Google Play Services.

Читайте також:

Що зміниться для користувачів

Google Play Services не варто плутати з магазином Google Play. Цей системний компонент допомагає застосункам взаємодіяти з обліковим записом Google, картами, авторизацією та іншими сервісами.

Після завершення підтримки на старих смартфонах можуть виникати проблеми з оновленням і роботою застосунків, синхронізацією облікового запису та використанням окремих функцій Google.

Такі пристрої також більше не отримуватимуть нові перевірки безпеки через Play Protect, що поступово збільшує ризики під час встановлення та використання програм.

Які вимоги встановили для застосунків Google

Разом із завершенням підтримки Android 6 компанія підвищує мінімальні вимоги для окремих програм. Застосунок YouTube надалі підтримуватиме Android 10 і новіші версії, тому пристрої з Android 9 більше не отримуватимуть його оновлення.

Основний застосунок Google тепер потребує щонайменше Android 11, а для Gmail необхідна Android 7 або новіша версія системи.

Навіть якщо старі версії програм продовжать запускатися, користувачі не отримуватимуть нові функції, виправлення помилок і актуальні оновлення безпеки.

Що робити власникам старих Xiaomi

Найпростішим рішенням стане перехід на смартфон із новішою версією Android, який продовжує отримувати системні оновлення та патчі безпеки. Власники сумісних моделей також можуть розглянути встановлення сторонньої прошивки на базі новішої версії Android.

Водночас перед цим потрібно перевірити, чи підтримує конкретний смартфон обрану систему, як часто вона оновлюється та чи працюють у ній необхідні сервіси Google.

Раніше Новини.LIVE писали, що кожен Android-смартфон отримує оновлення лише протягом визначеного виробником терміну. Після завершення підтримки пристрій продовжує працювати, однак без нових версій системи та патчів безпеки поступово стає вразливішим.

Також Новини.LIVE розповідали, що закінчення офіційної підтримки не робить смартфон непридатним до використання. Водночас відсутність актуальних оновлень із часом підвищує ризик атак і появи невиправлених вразливостей.