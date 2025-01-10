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Вимкнися, щоб увімкнутися — навіщо нам цифровий детокс у 2025

10 січня 2025 10:48
Володимир Мололкін - редактор
Чому 2025 може стати роком цифрового детоксу — 5 неочевидних причин
Смартфон в руках. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Зараз сучасність така, що ми не можемо уявити своє життя без технологій. Залежність від різноманітних гаджетів та смартфонів зростає, водночас спонукаючи деяких відмовлятися від постійного контакту з екранами. Така відмова називається цифровим детоксом.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 5 причин, чому варто розглянути можливість відмови від постійного використання гаджетів.

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Відмова від гаджетів сприятиме продуктивності

Постійні сповіщення та нескінченний потік інформації відвертають нашу увагу від важливих завдань, знижуючи продуктивність. Цифровий детокс допомагає зосередитися на пріоритетних справах, покращуючи якість роботи та швидкість виконання завдань. Відмова від надмірного використання гаджетів сприяє розвитку навичок глибокої роботи та концентрації.

Відмова від екранів поліпшить психічний стан

Дослідження показують, що надмірне використання соціальних мереж може призводити до підвищення рівня тривожності та депресії. Практика цифрового детоксу дозволяє зменшити негативний вплив інформаційного перевантаження, покращуючи емоційний стан та загальне самопочуття. Зменшення часу, проведеного перед екраном, сприяє більшій усвідомленості та емоційній стабільності.

Відмова від перегляду відео перед сном підвищить його якість

Синє світло від екранів смартфонів та планшетів негативно впливає на вироблення мелатоніну — гормону, що відповідає за регуляцію сну. Відмова від використання гаджетів перед сном сприяє покращенню якості відпочинку, що, своєю чергою, позитивно впливає на загальний стан здоров'я. Регулярний цифровий детокс допомагає встановити здоровіші звички сну та відпочинку.

Гаджети не замінять живе спілкування

Безсумнівно, більшість цифрових платформ надають можливість спілкуватися з людьми у будь-який час, однак вони не можуть замінити живе спілкування. Цифровий детокс може стимулювати до проведення більшого часу з родиною та друзями наживо. Він допоможе зміцнити соціальні зв'язки, а іноді навіть покращити якість взаємовідносин. Більшість стали забувати про те, як живе спілкування сприяє глибшому розумінню та емпатії між людьми.

Відмова від гаджетів сприятиме саморозвитку

Хоча в інтернеті можна знайти багато корисної інформації, яка, як вважається, сприяє розвитку, однак це не зовсім так. Більшість часу, який звільняється від перегляду стрічок новин, соціальних мереж та перегляду відео в TikTok, можна присвятити більш корисним заняттям, які можуть принести справжнє задоволення.

Згадайте, що можна почитати фізичну справжню книжку, помалювати, зайнятися спортом або обрати будь-яку іншу діяльність, яка сприятиме розвитку та надихатиме.

Нагадаємо, інколи настають моменти, коли бажання сидіти в смартфоні зникає, але повністю відмовлятися від сучасного пристрою не готові. Чудовою альтернативою у таких ситуаціях може стати кнопковий телефон.

Також ми писали, що кнопкові телефони досі зберігають актуальність на ринку. Вони постійно поповнюються новими моделями, а такий пристрій можна обрати собі як резервний мобільник.

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