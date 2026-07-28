Як повністю видалити фото на Android і звільнити пам'ять

Внутрішнє сховище Android-смартфона, смартфон на столі. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Після видалення сотень фотографій і відео обсяг вільної пам'яті на Android-смартфоні іноді майже не змінюється. Причина може ховатися в особливостях роботи застосунків, через які файли ще певний час залишаються на пристрої.

Про те, що потрібно зробити для повного очищення пам'яті смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Blikk.

Чому видалені файли продовжують займати пам'ять

На Android немає єдиного кошика, куди потрапляють усі видалені дані. Google Фото, стандартна галерея, файловий менеджер та інші застосунки мають власні розділи для тимчасового зберігання файлів.

Через це фотографія або відео може зникнути з основної галереї, але ще кілька тижнів залишатися у внутрішній пам'яті смартфона.

Насамперед потрібно перевірити кошик у Google Фото. Для цього слід відкрити застосунок, перейти до розділу "Бібліотека" або "Колекції", вибрати "Кошик" і видалити його вміст.

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Фотографії та відео можуть зберігатися там до 60 днів. Увесь цей час вони продовжують займати місце, якщо їх не стерти вручну.

На смартфонах Samsung також є окремий кошик у стандартному застосунку "Галерея". Видалені матеріали можуть залишатися в ньому протягом 30 днів.

Перевірити варто й файловий менеджер. Наприклад, Files від Google зберігає у власному кошику видалені документи, завантаження, PDF-файли та інші дані.

Після очищення всіх цих розділів файли остаточно зникають із пристрою, а зайнята ними пам'ять стає доступною для нових фотографій, відео та застосунків.

Як уникнути повторного переповнення пам'яті

Щоб не очищати кошики вручну щоразу, можна скористатися функцією "Розумне сховище". Вона автоматично видаляє зі смартфона фотографії та відео, резервні копії яких уже завантажені до хмарного сховища.

Перед активацією функції важливо переконатися, що синхронізація завершилася, а потрібні матеріали справді доступні в Google Фото або іншому хмарному сервісі.

Якщо смартфон постійно попереджає про нестачу місця або почав працювати повільніше, варто регулярно перевіряти кошики в усіх застосунках, через які видаляються файли.

Раніше Новини.LIVE писали, що з часом смартфон може втрачати швидкодію через активне щоденне використання. На продуктивність впливають непотрібні застосунки, нестача вільного місця, накопичений кеш і застаріле програмне забезпечення.

Також Новини.LIVE розповідали, що сховище Android-смартфона поступово заповнюють тимчасові файли, кеш, фотографії, відео та інші дані. Частина цього вмісту опиняється у розділі "Інше", який може займати значний обсяг пам'яті та не має окремої кнопки для повного очищення.