Китай заборонив виїзд розробникам DeepSeek, вилучивши їхні паспорти — що сталося

Додаток штучного інтелекту DeepSeek на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Дуже схоже, що в Китаї цінують технології штучного інтелекту, створені компанією DeepSeek. Все дійшло до того, що їхнім розробникам заборонили виїзд з країни.

Про це повідомляє ITC.

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Чому розробникам з DeepSeek заборонили виїзд з Китаю

Закордонні видання повідомляють, що власник DeepSeek, хедж-фонд High-Flyer, забрав паспорти у деяких ключових співробітників. Як стверджують співрозмовники, це було зроблено задля запобігання витоку конфіденційної інформації, яка може становити комерційну або державну таємницю.

Як стверджується, уряд Китаю перевіряє потенційних інвесторів компанії після того, як з'явилося повідомлення про наказ китайського уряду уникати поїздок до США дослідникам та підприємцям штучного інтелекту.

Також стали відомі деякі плани компанії DeepSeek. Зокрема, зараз стартап зосереджений на розробці двох нових моделей — R2 та V4. Компанія прагне створити загальний штучний інтелект (AGI). Засновник і генеральний директор DeepSeek, китайський мільярдер Лян Веньфен, має дуже оригінальний підхід до розвитку компанії, на відміну від західних конкурентів, що стверджує одне з закордонних видань.

"Вони явно не зацікавлені в збільшенні масштабів прямо зараз. Це рідкісна ситуація, коли засновник багатий і достатньо відданий, щоб підтримувати економіку в стилі Navy Seal для своєї гонитви за AGI", — розповідає один з представників галузі.

Також було додано, що якщо майбутні потреби DeepSeek перевищать наявну потужність центру обробки даних, компанія покладатиметься на сторонніх постачальників, замість закупівлі власного обладнання. Водночас уряд Китаю також підтримує компанію, надаючи їй доступ до центрів обробки даних, які фінансуються державою.

Зараз відомо, що DeepSeek має близько 160 працівників, що значно менше ніж 2000 співробітників в OpenAI. Нові моделі, R2 та V4, є пріоритетом для компанії, і їхній випуск очікується у травні.

Нагадаємо, у певний час додаток DeepSeek був неймовірно популярним для iOS. Попри це, у застосунку виявили численні проблеми безпеки, через які в загальнодоступній базі стали доступними всі історії чатів та інші конфіденційні дані.

Також ми писали, що відомий китайський ШІ-стартап DeepSeek провалив ключові тести безпеки зі своєю моделлю R1. Експерти з компанії Cisco провели дослідження, в якому було виявлено, що модель не зупинила жодного шкідливого запиту користувача.