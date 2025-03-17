Китай запретил выезд разработчикам DeepSeek, изъяв их паспорта — что произошло

Приложение искусственного интеллекта DeepSeek на экране смартфона. Фото: Unsplash

Очень похоже, что в Китае ценят технологии искусственного интеллекта, созданные компанией DeepSeek. Все дошло до того, что их разработчикам запретили выезд из страны.

Об этом сообщает ITC.

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Почему разработчикам из DeepSeek запретили выезд из Китая

Зарубежные издания сообщают, что владелец DeepSeek, хедж-фонд High-Flyer, забрал паспорта у некоторых ключевых сотрудников. Как утверждают собеседники, это было сделано для предотвращения утечки конфиденциальной информации, которая может составлять коммерческую или государственную тайну.

Как утверждается, правительство Китая проверяет потенциальных инвесторов компании после того, как появилось сообщение о приказе китайского правительства избегать поездок в США исследователям и предпринимателям искусственного интеллекта.

Также стали известны некоторые планы компании DeepSeek. В частности, сейчас стартап сосредоточен на разработке двух новых моделей — R2 и V4. Компания стремится создать общий искусственный интеллект (AGI). Основатель и генеральный директор DeepSeek, китайский миллиардер Лян Вэньфэн, имеет очень оригинальный подход к развитию компании, в отличие от западных конкурентов, что утверждает одно из зарубежных изданий.

"Они явно не заинтересованы в увеличении масштабов прямо сейчас. Это редкая ситуация, когда основатель богат и достаточно предан, чтобы поддерживать экономику в стиле Navy Seal для своей погони за AGI", — рассказывает один из представителей отрасли.

Также было добавлено, что если будущие потребности DeepSeek превысят имеющуюся мощность центра обработки данных, компания будет полагаться на сторонних поставщиков, вместо закупки собственного оборудования. В то же время правительство Китая также поддерживает компанию, предоставляя ей доступ к центрам обработки данных, которые финансируются государством.

Сейчас известно, что DeepSeek имеет около 160 работников, что значительно меньше чем 2000 сотрудников в OpenAI. Новые модели, R2 и V4, являются приоритетом для компании, и их выпуск ожидается в мае.

Напомним, в определенное время приложение DeepSeek было невероятно популярным для iOS. Несмотря на это, в приложении обнаружили многочисленные проблемы безопасности, из-за которых в общедоступной базе стали доступны все истории чатов и другие конфиденциальные данные.

Также мы писали, что известный китайский ИИ-стартап DeepSeek провалил ключевые тесты безопасности со своей моделью R1. Эксперты из компании Cisco провели исследование, в котором было обнаружено, что модель не остановила ни одного вредоносного запроса пользователя.