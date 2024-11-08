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У TikTok з'явилася нова функція для меломанів — як вона працює

8 листопада 2024 13:44
Володимир Мололкін - редактор
TikTok інтегрував Apple Music і Spotify — які з'явилися можливості для музики
Смартфон з додатком "TikTok". Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Попри те, що TikTok є платформою для перегляду відео, сервіс також дуже тісно пов'язаний з музикою. Зараз у додатку з'явилася інтеграція з сервісами для потокового прослуховування музики Apple Music і Spotify, і користувачі можуть безпосередньо публікувати улюблені пісні з них.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Нова інтеграція дозволяє публікувати музику на сторінці TikTok або на сторінці "Для вас", або на сторінці "Історії". Крім того, можна поділитися потоковим аудіовмістом через пряме повідомлення TikTok.

TikTok перетворився на популярну платформу для пошуку та обміну піснями. Однак компанія нещодавно оголосила, що пізніше цього місяця її сервіс TikTok Music припинить роботу. До кінця місяця сервер закриється, і всі дані користувачів будуть видалені. TikTok Music ніколи не запускався в Сполучених Штатах Америки, але був доступний в інших країнах.

TikTok зараз переживає складні часи. Він потрапив під перевірку правоохоронними органами. Нещодавно платформа стала об’єктом 14 судових позовів з різних штатів США. В них стверджувалося, що сервіс може погано впливати на молодих користувачів. Крім того, уряд Канади змусив TikTok припинити свою роботу в країні через потенційні загрози безпеці.

Попри це, сервіс продовжує покращувати свої функції для користувачів. Упровадження нової потокової платформи на TikTok, безсумнівно, порадує багатьох користувачів, оскільки тепер вони зможуть легко ділитися своїми улюбленими піснями. Зрештою, соціальні мережі призначені для обміну даними, тому додавання додаткових функцій значно допоможе в цьому.

Нагадаємо, на тлі розслідування щодо нібито численних сексуальних домагань американського репера P. Diddy та його виступів, в Інтернеті активно обговорюється теорія про Бейонсе. За нею, конкуренти співачки боялися її, тому дякували на багатьох преміях. Одне відео з TikTok швидко поширилося в мережі. 

Також ми писали, що ті, хто створює контент на TikTok, можуть заробляти гроші за свої відео. Монетизувати також можна й прямі ефіри та музику, яка публікується в цій соціальній мережі.

Spotify відео Apple TikTok музика

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