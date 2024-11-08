TikTok интегрировал Apple Music и Spotify — какие появились возможности для музыки

Смартфон с приложением "TikTok". Фото: Unsplash

Несмотря на то, что TikTok является платформой для просмотра видео, сервис также тесно связан с музыкой. Сейчас в приложении появилась интеграция с сервисами для потокового прослушивания музыки Apple Music и Spotify, и пользователи могут публиковать любимые песни из них.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Что известно о новой функции в TikTok

Новая интеграция позволяет публиковать музыку на странице TikTok либо на странице "Для вас", либо на странице "Истории". Кроме того, можно поделиться потоковым аудиосодержимым через прямое сообщение TikTok.

TikTok превратился в популярную платформу для поиска и обмена песнями. Однако компания недавно объявила, что позже этого месяца ее сервис TikTok Music прекратит работу. К концу месяца сервер закроется и все данные пользователей будут удалены. TikTok Music никогда не запускался в США, но был доступен в других странах.

TikTok сейчас переживает сложные времена. Он подвергся проверке правоохранительными органами. Недавно платформа стала объектом 14 судебных исков из разных штатов США. В них утверждалось, что сервис может оказывать плохое влияние на молодых пользователей. Кроме того, правительство Канады заставило TikTok прекратить свою работу в стране из-за потенциальных угроз безопасности.

Тем не менее сервис продолжает улучшать свои функции для пользователей. Внедрение новой потоковой платформы на TikTok, несомненно, обрадует многих пользователей, поскольку теперь они смогут легко делиться своими любимыми песнями. В конце концов социальные сети предназначены для обмена данными, поэтому добавление дополнительных функций значительно поможет в этом.

Напомним, на фоне расследования по якобы многочисленным сексуальным притязаниям американского рэпера P. Diddy и его выступлений, в Интернете активно обсуждается теория о Бейонсе. По ней, конкуренты певицы боялись ее, поэтому благодарили на многих премиях. Одно видео из TikTok быстро распространилось в сети.

Также мы писали, что создающие контент на TikTok могут зарабатывать деньги за свои видео. Монетизировать можно и прямые эфиры и музыку, публикуемую в этой социальной сети.