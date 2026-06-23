Людство створює "моноліт Судного дня" до кінця року: що відомо про Earth's Black Box

Концепт моноліту для запису та збереження даних про стан планети. Фото: Rouser Lab. Колаж: Новини.LIVE

Проєкт Earth's Black Box кілька років мав вигляд радше гучної ідеї, ніж реального об'єкта. Тепер його автори заявляють, що монолітний пристрій уже готують до встановлення у віддаленій частині Тасманії.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Gizmodo.

Що таке Earth's Black Box

Австралійська неприбуткова організація Rouser Lab представила ідею Earth's Black Box майже п'ять років тому. Пристрій задумали як аналог бортового самописця, який має документувати шлях людства до екологічного руйнування.

Тепер творці проєкту стверджують, що встановлять свій "трекер судного дня" у Тасманії до кінця року. За даними The Guardian, нині триває складання деталей. Rouser Lab планує встановити пристрій у грудні на краю віддаленого тасманійського аеродрому.

Earth's Black Box матиме довжину 16 метрів, і висоту 4 метри. Конструкцію зроблять із армованої сталі та бетону.

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Моноліт Earth's Black Box. Фото: Rouser Lab

На сайті Rouser Lab вказано, що моноліт проєктують так, щоб він витримував можливі загрози, зокрема циклон, землетрус, пожежу, повінь або атаку. Дах обладнають 36 сонячними панелями, захищеними шарами загартованого скла. Вони живитимуть внутрішні накопичувачі, на яких зберігатимуться дані про стан планети.

Які дані записуватиме пристрій

Earth's Black Box має зберігати набори даних, вимірювання та взаємодії, пов'язані зі "здоров'ям" планети.

Інформація надходитиме від космічних агентств, метеорологічних служб і університетів. Дані постійно передаватимуться до пристрою через інтернет і формуватимуть Earth's Vital Index.

На сайті проєкту пояснюють, що мета пристрою — створити неупереджений запис подій, які можуть привести планету до занепаду, зберегти відповідальність для майбутніх поколінь і спонукати до термінових дій.

Для кого створюють "чорну скриньку" Землі

Rouser Lab уявляє сценарій, у якому майбутні цивілізації зможуть вивчити дані з Earth's Black Box і не повторити помилки попередників.

Організація також працює над іншим проєктом — Climate S.O.S. Його ідея полягає у створенні 50-метрового "технообеліска" з радіотелескопом, який передаватиме сигнал лиха в космос у надії, що інопланетна цивілізація може врятувати людство від кліматичного колапсу.

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