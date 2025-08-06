Трагедії з батискафом Titan можна було уникнути — що встановило розслідування

Батискаф Titan компанії OceanGate, що зник під час експедиції. Фото: Reuters

Слідча рада Берегової охорони США дійшла висновку, що фатальна імплозія туристичної субмарини Titan у 2023 році була запобіжною. У звіті йдеться про "критично хибну" культуру безпеки та операційні практики компанії OceanGate, а також закликається до жорсткішого нагляду за інноваційними судами.

Про це пише Reuters.

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Що встановило розслідування

У документі обсягом близько 300 сторінок зазначено, що ключовими чинниками трагедії стали "неналежні проєктування, сертифікація, технічне обслуговування та інспекції Titan". Окремо згадуються "токсична корпоративна культура в OceanGate", недосконале регуляторне середовище для субмарин та інших "нових" типів суден, а також неефективні механізми для викривачів порушень.

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Голова Слідчої ради, капітан Джейсон Нойбауер, підкреслив, що аварії можна було уникнути. Він вказав на те, що потрібен сильніший нагляд і чіткі опції для операторів, які випробовують нові концепції поза чинною нормативною рамкою.

Titan зник під час спуску до уламків "Титаніка" в туристичному рейсі, втративши зв'язок із судном забезпечення. Після напружених чотиридобових пошуків уламки виявили на дні моря за 488 метрів від носа легендарного лайнера, що затонув у 1912 році.

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OceanGate після інциденту призупинила всі операції. Представник компанії заявив, що OceanGate знову висловлює найглибші співчуття сім'ям загиблих і "спрямувала ресурси на повну співпрацю з розслідуванням Берегової охорони до його завершення".

У звіті також ідеться, що протягом кількох років до інциденту OceanGate "використовувала тактики залякування, посилання на наукові місії та позитивну репутацію компанії, аби уникати регуляторної перевірки". До того ж компанія не розслідувала та не усунула відомі аномалії корпусу після експедиції до "Титаніка" у 2022 році, а дані системи моніторингу в реальному часі тоді слід було проаналізувати й використати для дій. Окрема критика — неналежне зберігання апарата перед експедицією 2023 року.

Слідча рада вказала й на відсутність своєчасної перевірки з боку Управління з охорони праці (OSHA) за скаргою викривача 2018 року та загалом на брак міжвідомчої взаємодії — це назвали "втраченою можливістю", адже "раннє втручання могло б спонукати OceanGate до дотримання регуляторних вимог або відмови від планів".

Донька загиблого в апараті французького океанографа Поля-Анрі Наржоле, Хлої Наржоле, заявила, що задоволена результатами розслідування.

"Керівник OceanGate не виконав свою роботу належно, і, очевидно, мій батько цього не знав. Це було не випадковістю чи невезінням — це мало причини. Цього можна було уникнути", — сказала вона.

Нагадаємо, берегова охорона США вперше оприлюднила відео уламків підводного апарату "Титан", який затонув у червні 2023 року. П'ятеро членів місії загинули через імплозію корпусу на великій глибині.

Також ми писали, що штучний інтелект змоделював вигляд лайнера "Титанік" на дні океану після аварії 1912 року. Також він показав, який вигляд він мав би у наш час.