Трагедии с батискафом Titan можно было избежать — что установило расследование

Батискаф Titan компании OceanGate, пропавший во время экспедиции. Фото: Reuters

Следственный совет Береговой охраны США пришел к выводу, что роковая имплозия туристической субмарины Titan в 2023 году была предотвратимой. В отчете говорится о "критически ошибочной" культуре безопасности и операционных практиках компании OceanGate, а также призывается к более жесткому надзору за инновационными судами.

Об этом пишет Reuters.

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Что установило расследование

В документе объемом около 300 страниц указано, что ключевыми факторами трагедии стали "ненадлежащие проектирование, сертификация, техническое обслуживание и инспекции Titan". Отдельно упоминаются "токсичная корпоративная культура в OceanGate", несовершенная регуляторная среда для субмарин и других "новых" типов судов, а также неэффективные механизмы для обличителей нарушений.

Председатель Следственного совета, капитан Джейсон Нойбауэр, подчеркнул, что аварии можно было избежать. Он указал на то, что нужен более сильный надзор и четкие опции для операторов, которые испытывают новые концепции вне действующей нормативной рамки.

Titan исчез во время спуска к обломкам "Титаника" в туристическом рейсе, потеряв связь с судном обеспечения. После напряженных четырехсуточных поисков обломки обнаружили на дне моря в 488 метрах от носа легендарного лайнера, затонувшего в 1912 году.

OceanGate после инцидента приостановила все операции. Представитель компании заявил, что OceanGate вновь выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и "направила ресурсы на полное сотрудничество с расследованием Береговой охраны до его завершения".

В отчете также говорится, что в течение нескольких лет до инцидента OceanGate "использовала тактики запугивания, ссылки на научные миссии и положительную репутацию компании, чтобы избежать регуляторной проверки". К тому же компания не расследовала и не устранила известные аномалии корпуса после экспедиции к "Титанику" в 2022 году, а данные системы мониторинга в реальном времени тогда следовало проанализировать и использовать для действий. Отдельная критика — ненадлежащее хранение аппарата перед экспедицией 2023 года.

Следственный совет указал и на отсутствие своевременной проверки со стороны Управления по охране труда (OSHA) по жалобе обличителя 2018 года и в целом на недостаток межведомственного взаимодействия — это назвали "упущенной возможностью", ведь "раннее вмешательство могло бы побудить OceanGate к соблюдению регуляторных требований или отказу от планов".

Дочь погибшего в аппарате французского океанографа Поля-Анри Наржоле, Хлои Наржоле, заявила, что довольна результатами расследования.

"Руководитель OceanGate не выполнил свою работу должным образом, и, очевидно, мой отец этого не знал. Это было не случайностью или невезением — это имело причины. Этого можно было избежать", — сказала она.

Напомним, береговая охрана США впервые обнародовала видео обломков подводного аппарата "Титан", который затонул в июне 2023 года. Пятеро членов миссии погибли из-за имплозии корпуса на большой глубине.

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