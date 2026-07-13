У кожного Android є дата "завершення терміну експлуатації": як дізнатися свою

Android-смартфон на столі. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Кожен Android-смартфон має своєрідну дату завершення життєвого циклу, після якої виробник перестає випускати для нього оновлення безпеки. Телефон продовжить працювати й після цього, однак з часом може стати більш уразливим до атак і нових загроз.

Про те, що означає дата завершення підтримки Android-смартфона та як її перевірити, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

Що означає кінець життєвого циклу смартфона

Дата завершення життєвого циклу, або End of Life, не пов'язана зі станом батареї чи дисплея. Вона вказує на момент, коли виробник припиняє випускати для смартфона оновлення безпеки.

Після цього пристрій не перестає працювати, але без нових патчів поступово стає більш вразливим до зловмисників.

У випадку Android єдиних термінів підтримки немає, оскільки Google створює операційну систему, а тривалість випуску оновлень визначає кожен виробник окремо.

Наприклад, Google і Samsung обіцяють до семи років оновлень для нових флагманських моделей, тоді як OnePlus пропонує до шести років патчів для своїх флагманів.

Як перевірити, чи завершилася підтримка смартфона

Один зі способів — перевірити дату останнього оновлення безпеки. Для цього потрібно перейти до розділу "Налаштування" — "Про телефон" — "Відомості про програмне забезпечення" та знайти рівень оновлення безпеки Android.

Якщо смартфон не отримував патчів близько року, це може свідчити про завершення його підтримки.

Надійніший спосіб — перевірити офіційну інформацію самого виробника. Google публікує терміни підтримки смартфонів Pixel, Motorola має власний трекер оновлень, Samsung розміщує відповідні дані на сайті мобільної безпеки, а OnePlus публікує графік оновлень.

Також можна скористатися базою endoflife.date, де зібрані терміни підтримки різних брендів і моделей. Повну назву та номер моделі смартфона зазвичай можна знайти в розділі "Про телефон" у налаштуваннях.

Раніше Новини.LIVE писали, що надмірна кількість фонових процесів і застосунків може поступово сповільнювати роботу смартфона та перевантажувати оперативну пам'ять. Періодичне перезавантаження допомагає очистити тимчасові дані, виправити дрібні збої й покращити швидкодію пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що можливості смартфона не обмежуються дзвінками, повідомленнями та соцмережами. За допомогою додаткових застосунків можна зручніше контролювати стан батареї, упорядковувати фотографії та швидше шукати потрібну інформацію.