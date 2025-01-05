Страви на другий Святвечір — ШІ показав традиції святкування

Кутя на святковому столі. Фото: Українська правда

Напередодні Водохреща 5 січня українці святкують другий Святвечір. Ті, хто дотримується старого стилю, відзначають його 18 січня. На другий Святвечір зазвичай готують традиційні українські страви та сім'єю збираються за столом.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект згенерувати зображення того, як виглядає традиційне святкування другого Святвечора в українській родині.

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Святкування другого Святвечора

На першому фото — святковий стіл у затишному будинку. Тут все оформлено в українському стилі — вишиті рушники та скатертина, а також глиняний посуд. Стіл накрили також за українськими традиціями. Є багато страв, які символізують родинний затишок та добробут. Наприклад, господарі поставили на стіл пироги, а також — яйця, запіканки, узвар, а також, мабуть, там точно є кутя. Саме ця страва є головним символом свята.

Традиційні українські страви на столі у другий Святвечір. Фото: ШІ

На наступному зображені ШІ показав святкування другого Святвечора уже в колі сім'ї. Будинок прикрашений різдвяними атрибутами, а за столом зібралась родина. Чоловік, дружина та їхня маленька донечка одягнені в українські вишиванки. Мерехтіння свічок на столі створює теплу атмосферу.

Українська родина святкує другий Святвечір. Фото: ШІ​

Ще одне зображення, яке створив штучний інтелект, показує святковий стіл зі стравами. Тут немає звичних для українців голубців, куті, узвару, вареників чи риби, але є випічка, молоко, солодощі, горіхи та фрукти. Крім того, стіл прикрашений колосками пшениці та свічками. Атмосфера сімейного затишку та споконвічних традицій — саме таким штучний інтелект побачив святкування другого Святвечора в Україні.

Святковий стіл. Фото: ШІ

Нагадаємо, в Україні 5 січня відзначають другий Святвечір або надвечір'я Водохреща. В народі цей вечір називають Голодна кутя чи Бабин вечір. Особливу увагу на це свято приділяють їжі, яку подають.

Кутя — це серце Святвечора, страва, яка об’єднує родину за одним столом. Зазвичай готують традиційний рецепт з халвою та родзинками, що додає особливого смаку.