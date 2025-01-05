Блюда на второй Сочельник — ИИ показал традиции празднования

Кутья на праздничном столе. Фото: Украинская правда

Накануне Крещения 5 января украинцы празднуют второй Сочельник. Те, кто придерживается старого стиля, отмечают его 18 января. На второй Сочельник обычно готовят традиционные украинские блюда и семьей собираются за столом.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект сгенерировать изображение того, как выглядит традиционное празднование второго Сочельника в украинской семье.

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Празднование второго Сочельника

На первом фото — праздничный стол в уютном доме. Здесь все оформлено в украинском стиле — вышитые рушники и скатерть, а также глиняная посуда. Стол накрыли также по украинским традициям. Есть много блюд, которые символизируют семейный уют и благополучие. Например, хозяева поставили на стол пироги, а также — яйца, запеканки, узвар, кроме того, на столе точно есть кутья. Именно это блюдо является главным символом праздника.

Традиционные украинские блюда на столе во второй Сочельник. Фото: ИИ

На следующем изображении ИИ показал празднование второго Сочельника уже в кругу семьи. Дом украшен рождественскими атрибутами, а за столом собралась семья. Муж, жена и их маленькая дочь одеты в украинские вышиванки. Мерцание свечей на столе создает теплую атмосферу.

Украинская семья празднует второй Сочельник. Фото: ИИ

Еще одно изображение, которое создал искусственный интеллект, показывает праздничный стол с блюдами. Здесь нет привычных для украинцев голубцов, кутьи, узвара, вареников или рыбы, но есть выпечка, молоко, сладости, орехи и фрукты. Кроме того, стол украшен колосками пшеницы и свечами. Атмосфера семейного уюта и исконных традиций — именно таким искусственный интеллект увидел празднование второго Сочельника в Украине.

Праздничный стол. Фото: ИИ

Напомним, в Украине 5 января отмечают второй Сочельник. В народе этот вечер называют Голодная кутья или Бабий вечер. Особое внимание на этот праздник уделяют еде, которую подают.

Кутья — это сердце Сочельника, блюдо, которое объединяет семью за одним столом. Обычно готовят традиционный рецепт с халвой и изюмом, что добавляет особого вкуса.