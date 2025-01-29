ТОП-5 кнопкових телефонів для пенсіонерів — які моделі є найкращими у 2025 році

Телефони для пенсіонерів — 5 найкращих моделей у 2025 році
Сучасні смартфони часто бувають складними у використанні, особливо для людей похилого віку. Для бабусь, дідусів чи батьків похилого віку ідеально підходять кнопкові телефони. Вони прості в управлінні, мають великі кнопки та шрифти, а також оснащені екстреною кнопкою SOS для швидкого виклику допомоги.
Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять моделей таких телефонів.
Які кнопкові телефони є найкращими для людей похилого віку
Nomi i1870
Цей легкий телефон вагою 52 г ідеально підійде для базового використання.
Він оснащений екраном діагоналлю 1,77 дюйма, кнопкою SOS та ліхтариком. Акумулятор на 1400 мАг забезпечує тривалу автономність, а FM-приймач працює без навушників.
Ціни в Україні починаються від 649 грн.
Maxcom MM471
Телефон зручний у використанні завдяки великим кнопкам із великими шрифтами.
Діагональ екрана — 2,2 дюйма. Модель підтримує дві SIM-карти, а батарея на 1400 мАг забезпечує тривалу автономність. У комплекті є док-станція для зарядки.
Ціни в Україні починаються від 1 180 грн.
Ergo R351
Цей телефон поєднує простоту у використанні та сучасні функції.
Він має порт USB-C для зарядки, підтримує дві SIM-карти та карти пам'яті до 32 ГБ.
Ціни в Україні починаються від 1 299 грн.
Sigma mobile Comfort 50 Grace
Модель оснащена 2,8-дюймовим екраном, функцією голосового дублювання дій та кнопкою SOS, що дозволяє додати до п'яти контактів для швидкого зв'язку.
Акумулятор на 1700 мАг забезпечує до 10 днів роботи.
Ціни в Україні починаються від 1 049 грн.
Nokia 2660 Flip
Розкладний телефон із 2,8-дюймовим основним екраном і додатковим екраном на 1,77 дюйма.
Оснащений камерою, модулем Bluetooth, FM-приймачем та кнопкою SOS. Акумулятор на 1450 мАг забезпечує тривалу автономність.
Ціни в Україні починаються від 2 849 грн.
Нагадаємо, кнопкові телефони можуть стати ідеальним вибором для тих, хто віддає перевагу активному відпочинку. Головними перевагами таких пристроїв є чудова автономність та міцність.
Також ми писали, що майже в кожного українця є смартфон. Водночас кнопкові телефони зберігають свою актуальність на ринку, поповнюючи його новими моделями. Такий пристрій можна обрати як резервний, якщо ви не готові повністю відмовлятися від сучасного гаджета.
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