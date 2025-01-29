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Телефони для пенсіонерів — 5 найкращих моделей у 2025 році

29 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
ТОП-5 кнопкових телефонів для пенсіонерів — які моделі є найкращими у 2025 році
Людина похилого віку розмовляє телефоном. Фото: Pexels
Володимир Мололкін - редактор

Сучасні смартфони часто бувають складними у використанні, особливо для людей похилого віку. Для бабусь, дідусів чи батьків похилого віку ідеально підходять кнопкові телефони. Вони прості в управлінні, мають великі кнопки та шрифти, а також оснащені екстреною кнопкою SOS для швидкого виклику допомоги.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять моделей таких телефонів.

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Nomi i1870

Цей легкий телефон вагою 52 г ідеально підійде для базового використання.

Кнопочный телефон Nomi i1870 для пенсионеров
Кнопковий телефон Nomi i1870. Фото: ek.ua

Він оснащений екраном діагоналлю 1,77 дюйма, кнопкою SOS та ліхтариком. Акумулятор на 1400 мАг забезпечує тривалу автономність, а FM-приймач працює без навушників.

Ціни в Україні починаються від 649 грн.

Maxcom MM471

Телефон зручний у використанні завдяки великим кнопкам із великими шрифтами.

Кнопочный телефон Maxcom MM471 для пенсионеров
Кнопковий телефон Maxcom MM471. Фото: ek.ua

Діагональ екрана — 2,2 дюйма. Модель підтримує дві SIM-карти, а батарея на 1400 мАг забезпечує тривалу автономність. У комплекті є док-станція для зарядки.

Ціни в Україні починаються від 1 180 грн.

Ergo R351

Цей телефон поєднує простоту у використанні та сучасні функції.

Кнопочный телефон Ergo R351 для пенсионеров
Кнопковий телефон Ergo R351. Фото: ek.ua

Він має порт USB-C для зарядки, підтримує дві SIM-карти та карти пам'яті до 32 ГБ.

Ціни в Україні починаються від 1 299 грн.

Sigma mobile Comfort 50 Grace

Модель оснащена 2,8-дюймовим екраном, функцією голосового дублювання дій та кнопкою SOS, що дозволяє додати до п'яти контактів для швидкого зв'язку.

Кнопочный телефон Sigma mobile Comfort 50 Grace для пенсионеров
Кнопковий телефон Sigma mobile Comfort 50 Grace. Фото: ek.ua

Акумулятор на 1700 мАг забезпечує до 10 днів роботи.

Ціни в Україні починаються від 1 049 грн.

Nokia 2660 Flip

Розкладний телефон із 2,8-дюймовим основним екраном і додатковим екраном на 1,77 дюйма.

Кнопочный телефон Nokia 2660 Flip для пенсионеров
Кнопковий телефон Nokia 2660 Flip. Фото: ek.ua

Оснащений камерою, модулем Bluetooth, FM-приймачем та кнопкою SOS. Акумулятор на 1450 мАг забезпечує тривалу автономність.

Ціни в Україні починаються від 2 849 грн.

Нагадаємо, кнопкові телефони можуть стати ідеальним вибором для тих, хто віддає перевагу активному відпочинку. Головними перевагами таких пристроїв є чудова автономність та міцність.

Також ми писали, що майже в кожного українця є смартфон. Водночас кнопкові телефони зберігають свою актуальність на ринку, поповнюючи його новими моделями. Такий пристрій можна обрати як резервний, якщо ви не готові повністю відмовлятися від сучасного гаджета.

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