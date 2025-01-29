ТОП-5 кнопочных телефонов для пенсионеров — какие модели являются лучшими в 2025 году

Телефоны для пенсионеров — 5 лучших моделей в 2025 году
Современные смартфоны часто бывают сложными в использовании, особенно для пожилых людей. Для бабушек, дедушек или родителей пожилого возраста идеально подходят кнопочные телефоны. Они просты в управлении, имеют большие кнопки и шрифты, а также оснащены экстренной кнопкой SOS для быстрого вызова помощи.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти моделях таких телефонов.
Какие кнопочные телефоны являются лучшими для пожилых людей
Nomi i1870
Этот легкий телефон весом 52 г идеально подойдет для базового использования.
Он оснащен экраном диагональю 1,77 дюйма, кнопкой SOS и фонариком. Аккумулятор на 1400 мАч обеспечивает длительную автономность, а FM-приемник работает без наушников.
Цены в Украине начинаются от 649 грн.
Maxcom MM471
Телефон удобен в использовании благодаря большим кнопкам с крупными шрифтами.
Диагональ экрана — 2,2 дюйма. Модель поддерживает две SIM-карты, а батарея на 1400 мАч обеспечивает длительную автономность. В комплекте есть док-станция для зарядки.
Цены в Украине начинаются от 1 180 грн.
Ergo R351
Этот телефон сочетает простоту в использовании и современные функции.
Он имеет порт USB-C для зарядки, поддерживает две SIM-карты и карты памяти до 32 ГБ.
Цены в Украине начинаются от 1 299 грн.
Sigma mobile Comfort 50 Grace
Модель оснащена 2,8-дюймовым экраном, функцией голосового дублирования действий и кнопкой SOS, позволяющей добавить до пяти контактов для быстрой связи.
Аккумулятор на 1700 мАч обеспечивает до 10 дней работы.
Цены в Украине начинаются от 1 049 грн.
Nokia 2660 Flip
Раскладной телефон с 2,8-дюймовым основным экраном и дополнительным экраном на 1,77 дюйма.
Оснащен камерой, модулем Bluetooth, FM-приемником и кнопкой SOS. Аккумулятор на 1450 мАч обеспечивает длительную автономность.
Цены в Украине начинаются от 2 849 грн.
Напомним, кнопочные телефоны могут стать идеальным выбором для тех, кто предпочитает активный отдых. Главными преимуществами таких устройств является превосходная автономность и прочность.
Также мы писали, что почти у каждого украинца есть смартфон. В то же время кнопочные телефоны сохраняют свою актуальность на рынке, пополняя его новыми моделями. Такое устройство можно выбрать как резервное, если вы не готовы полностью отказываться от современного гаджета.
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