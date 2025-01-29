Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Телефоны для пенсионеров — 5 лучших моделей в 2025 году arrow

Телефоны для пенсионеров — 5 лучших моделей в 2025 году

29 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
ТОП-5 кнопочных телефонов для пенсионеров — какие модели являются лучшими в 2025 году
Пожилой человек разговаривает по телефону. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Современные смартфоны часто бывают сложными в использовании, особенно для пожилых людей. Для бабушек, дедушек или родителей пожилого возраста идеально подходят кнопочные телефоны. Они просты в управлении, имеют большие кнопки и шрифты, а также оснащены экстренной кнопкой SOS для быстрого вызова помощи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти моделях таких телефонов.

Читайте также:

Какие кнопочные телефоны являются лучшими для пожилых людей

Nomi i1870

Этот легкий телефон весом 52 г идеально подойдет для базового использования.

Кнопочный телефон Nomi i1870 для пенсионеров
Кнопочный телефон Nomi i1870. Фото: ek.ua

Он оснащен экраном диагональю 1,77 дюйма, кнопкой SOS и фонариком. Аккумулятор на 1400 мАч обеспечивает длительную автономность, а FM-приемник работает без наушников.

Цены в Украине начинаются от 649 грн.

Maxcom MM471

Телефон удобен в использовании благодаря большим кнопкам с крупными шрифтами.

Кнопочный телефон Maxcom MM471 для пенсионеров
Кнопочный телефон Maxcom MM471. Фото: ek.ua

Диагональ экрана — 2,2 дюйма. Модель поддерживает две SIM-карты, а батарея на 1400 мАч обеспечивает длительную автономность. В комплекте есть док-станция для зарядки.

Цены в Украине начинаются от 1 180 грн.

Ergo R351

Этот телефон сочетает простоту в использовании и современные функции.

Кнопочный телефон Ergo R351 для пенсионеров
Кнопочный телефон Ergo R351. Фото: ek.ua

Он имеет порт USB-C для зарядки, поддерживает две SIM-карты и карты памяти до 32 ГБ.

Цены в Украине начинаются от 1 299 грн.

Sigma mobile Comfort 50 Grace

Модель оснащена 2,8-дюймовым экраном, функцией голосового дублирования действий и кнопкой SOS, позволяющей добавить до пяти контактов для быстрой связи.

Кнопочный телефон Sigma mobile Comfort 50 Grace для пенсионеров
Кнопочный телефон Sigma mobile Comfort 50 Grace. Фото: ek.ua

Аккумулятор на 1700 мАч обеспечивает до 10 дней работы.

Цены в Украине начинаются от 1 049 грн.

Nokia 2660 Flip

Раскладной телефон с 2,8-дюймовым основным экраном и дополнительным экраном на 1,77 дюйма.

Кнопочный телефон Nokia 2660 Flip для пенсионеров
Кнопочный телефон Nokia 2660 Flip. Фото: ek.ua

Оснащен камерой, модулем Bluetooth, FM-приемником и кнопкой SOS. Аккумулятор на 1450 мАч обеспечивает длительную автономность.

Цены в Украине начинаются от 2 849 грн.

Напомним, кнопочные телефоны могут стать идеальным выбором для тех, кто предпочитает активный отдых. Главными преимуществами таких устройств является превосходная автономность и прочность.

Также мы писали, что почти у каждого украинца есть смартфон. В то же время кнопочные телефоны сохраняют свою актуальность на рынке, пополняя его новыми моделями. Такое устройство можно выбрать как резервное, если вы не готовы полностью отказываться от современного гаджета.

пенсионеры гаджеты связь цены характеристики кнопочные телефоны
Реклама