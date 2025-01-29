ТОП-5 кнопочных телефонов для пенсионеров — какие модели являются лучшими в 2025 году

Пожилой человек разговаривает по телефону. Фото: Pexels

Современные смартфоны часто бывают сложными в использовании, особенно для пожилых людей. Для бабушек, дедушек или родителей пожилого возраста идеально подходят кнопочные телефоны. Они просты в управлении, имеют большие кнопки и шрифты, а также оснащены экстренной кнопкой SOS для быстрого вызова помощи.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о пяти моделях таких телефонов.

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Nomi i1870

Этот легкий телефон весом 52 г идеально подойдет для базового использования.

Кнопочный телефон Nomi i1870. Фото: ek.ua

Он оснащен экраном диагональю 1,77 дюйма, кнопкой SOS и фонариком. Аккумулятор на 1400 мАч обеспечивает длительную автономность, а FM-приемник работает без наушников.

Цены в Украине начинаются от 649 грн.

Maxcom MM471

Телефон удобен в использовании благодаря большим кнопкам с крупными шрифтами.

Кнопочный телефон Maxcom MM471. Фото: ek.ua

Диагональ экрана — 2,2 дюйма. Модель поддерживает две SIM-карты, а батарея на 1400 мАч обеспечивает длительную автономность. В комплекте есть док-станция для зарядки.

Цены в Украине начинаются от 1 180 грн.

Ergo R351

Этот телефон сочетает простоту в использовании и современные функции.

Кнопочный телефон Ergo R351. Фото: ek.ua

Он имеет порт USB-C для зарядки, поддерживает две SIM-карты и карты памяти до 32 ГБ.

Цены в Украине начинаются от 1 299 грн.

Sigma mobile Comfort 50 Grace

Модель оснащена 2,8-дюймовым экраном, функцией голосового дублирования действий и кнопкой SOS, позволяющей добавить до пяти контактов для быстрой связи.

Кнопочный телефон Sigma mobile Comfort 50 Grace. Фото: ek.ua

Аккумулятор на 1700 мАч обеспечивает до 10 дней работы.

Цены в Украине начинаются от 1 049 грн.

Nokia 2660 Flip

Раскладной телефон с 2,8-дюймовым основным экраном и дополнительным экраном на 1,77 дюйма.

Кнопочный телефон Nokia 2660 Flip. Фото: ek.ua

Оснащен камерой, модулем Bluetooth, FM-приемником и кнопкой SOS. Аккумулятор на 1450 мАч обеспечивает длительную автономность.

Цены в Украине начинаются от 2 849 грн.

Напомним, кнопочные телефоны могут стать идеальным выбором для тех, кто предпочитает активный отдых. Главными преимуществами таких устройств является превосходная автономность и прочность.

Также мы писали, что почти у каждого украинца есть смартфон. В то же время кнопочные телефоны сохраняют свою актуальность на рынке, пополняя его новыми моделями. Такое устройство можно выбрать как резервное, если вы не готовы полностью отказываться от современного гаджета.