Чи безпечно користуватися роутером без оновлень прошивки

Wi-Fi-роутер, налаштування Wi-Fi-роутера. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Wi-Fi-роутер може роками працювати без помітних збоїв, тому користувачі рідко замислюються про його оновлення. Однак припинення програмної підтримки поступово перетворює старий пристрій на слабке місце домашньої мережі.

Про те, чи безпечно користуватися роутером, який більше не отримує оновлень прошивки, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Чому роутеру потрібні оновлення прошивки

Оновлення програмного забезпечення роутера працюють за схожим принципом, що й оновлення смартфона або комп'ютера. Вони можуть додавати нові функції, покращувати сумісність із пристроями та усувати виявлені вразливості.

Більшість виробників підтримують маршрутизатори приблизно від трьох до семи років. Тому власникам пристроїв, придбаних понад п'ять років тому, варто перевірити, чи продовжує виробник випускати для них нові прошивки.

Чим небезпечний роутер без підтримки

Навіть після завершення підтримки маршрутизатор може нормально роздавати інтернет. Однак нові вразливості залишатимуться невиправленими, а ризик злому з часом лише зростатиме.

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Отримавши доступ до роутера, зловмисники можуть перенаправляти користувача на шкідливі сайти, намагатися викрасти паролі і банківські дані або атакувати інші пристрої в домашній мережі.

Скомпрометований маршрутизатор також можуть використовувати як проксі-сервер для сторонньої або незаконної активності.

Старі моделі нерідко не підтримують сучасні стандарти шифрування та додаткові функції безпеки, що ще більше спрощує потенційні атаки.

Зовні пристрій може продовжувати працювати як зазвичай, тому власник не завжди помічає стороннє втручання.

Зловмисники можуть використовувати функції віддаленого керування або додавати власні криптографічні ключі, щоб зберігати доступ до пристрою навіть після виправлення окремих вразливостей.

Через це запобігти злому зазвичай простіше, ніж потім відновлювати контроль над усією домашньою мережею.

Коли старий роутер краще замінити

Якщо виробник офіційно припинив підтримку моделі, найбезпечнішим рішенням буде придбання нового маршрутизатора.

Сучасний пристрій може отримувати актуальні патчі безпеки, підтримувати нові стандарти шифрування та забезпечувати кращу сумісність із телефонами, комп'ютерами й технікою "розумного дому".

Оновлення також може підвищити швидкість мережі та зменшити затримки, якщо старий роутер став обмежувальною ланкою інтернет-з'єднання.

Під час вибору нової моделі варто звертати увагу на заявлений строк підтримки, функцію QoS, гостьову мережу, сучасне шифрування, а також кількість LAN- і USB-портів.

Раніше Новини.LIVE писали, що щоденне вимкнення Wi-Fi-роутера на ніч зазвичай не приносить помітної користі. Сучасні моделі споживають небагато електроенергії, а регулярне відключення від мережі в окремих випадках може негативно впливати на роботу пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що старий Wi-Fi-роутер можна використовувати й після придбання нової моделі. Його можна налаштувати як підсилювач сигналу, щоб покращити покриття у кімнатах зі слабким зв'язком або усунути "мертві зони".