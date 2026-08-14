S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає масштабне Оновлення 2.0: що зміниться

S.T.A.L.K.E.R. 2. Зображення: кадр з відео

GSC Game World анонсувала масштабне Оновлення 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Воно стане безплатно доступним для всіх власників гри 20 серпня. Оновлення принесе нову версію рушія, графічні покращення, оновлення A-Life, нові налаштування складності, біноклі та чотири нові моделі зброї.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на GSC Game World.

Зона стане ще більш реалістичною

Розробники оновили освітлення та низку візуальних елементів гри. Локації мають отримати природніший та атмосферніший вигляд, зокрема завдяки реалістичнішим тіням і відображенням.

Зміни стосуються як відкритих територій, так і приміщень та підземель. Також були перероблені ландшафти й рослинність, щоб Зона виглядала ще більш живою.

Одне з оновлень торкнулось системи A-Life, яка відповідає за поведінку мешканців Зони та випадкові зустрічі.

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У грі стане більше точок інтересу, де можуть відбуватися сутички. Це, зокрема, багаття, автобусні зупинки та інші місця, де сталкери можуть зустрітися з мутантами.

Також розробники покращили поведінку NPC та істот. Завдяки цьому зустрічі в Зоні мають стати менш передбачуваними.

В Оновленні 2.0 з'явиться новий режим складності "Свої правила". Він дозволить самостійно змінювати окремі параметри гри та підлаштовувати проходження під власний стиль.

Таким чином, гравці зможуть обрати як більш комфортний варіант виживання, так і максимально хардкорний досвід.

Для прихильників складних випробувань також залишаються доступними режими "Майстер" та "Експедиція", які були додані в попередніх оновленнях.

Для розвідки Зони та ідентифікації цілей додадуть три нові різновиди біноклів. Вони відрізнятимуться технологіями та функціональністю.

Знайти нове спорядження можна буде під час дослідження Зони або придбати у певних торговців. Також оновлення 2.0 розширить арсенал сталкерів. У грі з'являться чотири нові моделі зброї:

Arev — штурмова гвинтівка;

GP3A — марксманська гвинтівка;

СКП — марксманська гвинтівка;

"Фора-230" — пістолет-кулемет.

Додадуть і нові оптичні приціли: трикратний приціл для західних зразків зброї та коліматорний для східних.

Туман стане частиною геймплею

В Оновленні 2.0 туман більше не буде лише погодним ефектом. Він впливатиме на видимість і слух як сталкерів, так і їхніх ворогів.

Також розробники оновили візуальну складову режиму погоди "Легкий дощ". Ще одна нова функція — сторінка "Статистика" у КПК. Вона дозволить гравцям відстежувати свою активність у Зоні.

Крім цього, кровососи та плоті матимуть різний вигляд залежно від ареалу проживання. Це має зробити зустрічі з уже знайомими мутантами більш різноманітними.

У той самий день, 20 серпня, відбудеться реліз першого великого доповнення для S.T.A.L.K.E.R. 2 під назвою "Ціна надії". Воно висвітлить запекле та давнє протистояння між культовими угрупованнями "Долг" і "Воля". На гравців чекають десятки годин досліджень абсолютно нових локацій, серед яких Залізний ліс, ЧАЕС та Просторова бульбашка, просякнутих тією самою неповторною атмосферою Зони. Після релізу доповнення буде доступне як частина Ultimate Edition основної гри або як окрема покупка за 29,99 USD/EUR (із коригуванням згідно з регіональними цінами).

На честь майбутнього виходу доповнення "Ціна надії" GSC запустила спеціальний сайт, де кожен гравець може проголосувати за своє улюблене угруповання. Пройшовши коротку вікторину, ви дізнаєтеся, яка сторона конфлікту вам ближча, віддасте свій голос та зможете поборотися за ексклюзивні та дуже лімітовані призи у стилі S.T.A.L.K.E.R. Усі деталі за посиланням: https://duty-or-freedom.stalker2.com/

Розробка гри та доповнення тривала на тлі повномасштабної російської агресії проти України, яка триває й досі. Студія GSC Game World усіляко підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення.

Про GSC Game World

GSC Game World — українська компанія з розробки відеоігор, заснована у 1995 році та найбільш відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. та "Козаки". Студія прагне дарувати гравцям винятковий ігровий досвід і нещодавно випустила S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Наступним кроком стане реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Ціна Надії — першого сюжетного доповнення для основної гри.

GSC Game World входить до екосистеми українського інвестиційного холдингу ARS Capital, заснованого підприємцем Максимом Кріппою. Холдинг інвестує у технології, геймдев, кіберспорт та цифрові медіа.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно GSC Game World показала нові локації майбутнього доповнення S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Ціна надії". У новому відео розробники продемонстрували геймплей Чорнобильської АЕС та Залізного лісу. Доповнення розповість про конфлікт між фракціями "Долг" і "Воля", у який виявиться втягнутим Скіф.

Новини.LIVE також писали, що GSC Game World оголосила дату виходу першого великого сюжетного доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Ціна Надії". Реліз відбудеться 20 серпня 2026 року на ПК, Xbox Series X|S та PlayStation 5, а гравці знову зіграють за Скіфа. Одночасно студія випустить безплатне Оновлення 2.0 з новим контентом і переходом на новішу версію Unreal Engine 5.