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Головна Технології GSC Game World оголосила дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: "Ціна Надії"

GSC Game World оголосила дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: "Ціна Надії"

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 19:10
GSC Game World оголосила дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: "Ціна Надії"
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресслужба

Відома українська компанія з розробки комп'ютерних ігор GSC Game World офіційно оголосила довгоочікувану дату виходу першого великого сюжетного доповнення до своєї головної гри. Свіжий реліз під назвою "Ціна Надії" стане повністю доступним для геймерів уже 20 серпня 2026 року на ПК та сучасних консолях. Ця відома вітчизняна студія наразі входить до великого портфеля холдингу ARS Capital успішного бізнесмена Максима Кріппи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний пресреліз компанії GSC Game World.

Перше велике сюжетне доповнення до S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: "Ціна Надії" стане доступним 20 серпня 2026 року на PC, Xbox Series X|S та PlayStation 5.

Поверніться в Зону разом із трейлером анонсу дати релізу.

Давній конфлікт між провідними угрупованнями Зони — "Долгом" та "Волею" — спалахує з новою силою. У той час як напруга зростає, а крихке перемир’я розпадається на очах, доля Зони висить на волосині.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресслужба

Про що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Ціна Надії

У доповненні "Ціна надії" гравці знову повернуться до ролі Скіфа, головного героя S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.

Загадковий сигнал КПК втягує його у вир подій, що розгортається паралельно з основним сюжетом гри. На гравців чекають незвідані території, несподівані зустрічі з союзниками та ворогами, потужний арсенал зброї та захоплива нова історія.

А десятки годин геймплею та прийняті рішення визначатимуть майбутнє Зони у цій новій масштабній главі саги S.T.A.L.K.E.R.

GSC Game World оголосила дату виходу S.T.A.L.K.E.R. 2: 'Ціна Надії' - фото 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресслужба

Разом із релізом "Ціни надії" 20 серпня, компанія GSC випустить масштабне Оновлення 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Окрім переходу на новішу версію рушія Unreal Engine 5, оновлення міститиме купу нового контенту та безліч покращень. Оновлення буде повністю безплатним для всіх власників гри. 

Упродовж наступних тижнів GSC Game World детальніше розповість як про доповнення "Ціна надії", так і про Оновлення 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Залишайтеся на зв'язку та стежте за анонсами на наших офіційних ресурсах.

Прескіт можна знайти за посиланням нижче: https://we.tl/t-LOye6CBpHz6PAnLD

Як писали Новини.LIVE,  S.T.A.L.K.E.R. 2 стала грою року за підсумками Stream Awards 2024. Захід назвали лише першим кроком до створення традиції визнання досягнень українськомовних контент-мейкерів.

Також ми писали, що соціальна кампанія з мінної безпеки, яку ДСНС реалізувала спільно з розробниками S.T.A.L.K.E.R. 2 стала одним із найвідзначеніших креативних проєктів року в Україні. Ініціатива отримала 28 професійних нагород.

STALKER 2 розробка Максим Кріппа
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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