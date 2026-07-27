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Главная Технологии GSC Game World объявила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: "Цена надежды"

GSC Game World объявила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: "Цена надежды"

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Дата публикации 27 июля 2026 19:10
GSC Game World объявила дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2: «Цена надежды»
S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: пресс-служба

Известная украинская компания по разработке компьютерных игр GSC Game World официально объявила долгожданную дату выхода первого крупного сюжетного дополнения к своей главной игре. Новое дополнение под названием "Цена надежды" станет полностью доступно для геймеров уже 20 августа 2026 года на ПК и современных консолях. Эта известная отечественная студия в настоящее время входит в обширный портфель холдинга ARS Capital успешного бизнесмена Максима Криппы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный пресс-релиз компании GSC Game World.

Первое крупное сюжетное дополнение к S.T.A.L.K.E.R. 2

S.T.A.L.K.E.R. 2: "Цена надежды" станет доступно 20 августа 2026 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Вернитесь в Зону вместе с трейлером, анонсирующим дату релиза.

Давний конфликт между ведущими группировками Зоны — "Долгом" и "Волей" — разгорается с новой силой. В то время как напряжение растёт, а хрупкое перемирие рушится на глазах, судьба Зоны висит на волоске.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: прес-служба

О чем игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Цена надежды

В дополнении "Цена надежды" игроки вновь вернутся к роли Скифа, главного героя S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля.

Загадочный сигнал КПК втягивает его в водоворот событий, разворачивающихся параллельно с основным сюжетом игры. Игроков ждут неизведанные территории, неожиданные встречи с союзниками и врагами, мощный арсенал оружия и увлекательная новая история. А десятки часов игрового процесса и принятые решения будут определять будущее Зоны в этой новой масштабной главе саги S.T.A.L.K.E.R.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope. Фото: прес-служба

Вместе с выходом "Цены надежды" 20 августа компания GSC выпустит масштабное обновление 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Помимо перехода на более новую версию движка Unreal Engine 5, обновление будет содержать массу нового контента и множество улучшений. Обновление будет полностью бесплатным для всех владельцев игры.

В течение следующих недель GSC Game World более подробно расскажет как о дополнении "Цена надежды", так и об обновлении 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Оставайтесь на связи и следите за анонсами на наших официальных ресурсах.

Прескит можно найти по ссылке ниже: https://we.tl/t-LOye6CBpHz6PAnLD

Как писали Новини.LIVE, S.T.A.L.K.E.R. 2 стала игрой года по итогам Stream Awards 2024. Мероприятие назвали лишь первым шагом к созданию традиции признания достижений украиноязычных контент-мейкеров.

Также мы писали, что социальная кампания по минной безопасности, которую ГСЧС реализовала совместно с разработчиками S.T.A.L.K.E.R. 2, стала одним из самых отмеченных креативных проектов года в Украине. Инициатива получила 28 профессиональных наград.

STALKER 2 разработка Максим Криппа
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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