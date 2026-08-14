S.T.A.L.K.E.R. 2 получит масштабное обновление 2.0: что изменится

S.T.A.L.K.E.R. 2. Изображение: кадр из видео

GSC Game World анонсировала масштабное обновление 2.0 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Оно станет доступно бесплатно для всех владельцев игры 20 августа. Обновление принесет новую версию движка, графические улучшения, обновление A-Life, новые настройки сложности, бинокли и четыре новые модели оружия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на GSC Game World.

Зона станет еще более реалистичной

Разработчики обновили освещение и ряд визуальных элементов игры. Локации должны приобрести более естественный и атмосферный вид, в частности благодаря более реалистичным теням и отражениям.

Изменения касаются как открытых территорий, так и помещений и подземелий. Также были переработаны ландшафты и растительность, чтобы Зона выглядела ещё более живой.

Одно из обновлений коснулось системы A-Life, которая отвечает за поведение обитателей Зоны и случайные встречи.

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В игре станет больше точек интереса, где могут происходить столкновения. Это, в частности, костры, автобусные остановки и другие места, где сталкеры могут встретиться с мутантами.

Также разработчики улучшили поведение NPC и существ. Благодаря этому встречи в Зоне должны стать менее предсказуемыми.

В обновлении 2.0 появится новый режим сложности "Свои правила". Он позволит самостоятельно изменять отдельные параметры игры и подстраивать прохождение под собственный стиль.

Таким образом, игроки смогут выбрать как более комфортный вариант выживания, так и максимально хардкорный опыт.

Для любителей сложных испытаний также остаются доступными режимы "Мастер" и "Экспедиция", которые были добавлены в предыдущих обновлениях.

Для разведки Зоны и идентификации целей добавят три новых вида биноклей. Они будут отличаться технологиями и функциональностью.

Найти новое снаряжение можно будет во время исследования Зоны или приобрести у определенных торговцев. Также обновление 2.0 расширит арсенал сталкеров. В игре появятся четыре новые модели оружия:

Arev — штурмовая винтовка;

GP3A — снайперская винтовка;

СКП — снайперская винтовка;

"Фора-230" — пистолет-пулемёт.

Также будут добавлены новые оптические прицелы: трёхкратный прицел для западных образцов оружия и коллиматорный — для восточных.

Туман станет частью геймплея

В обновлении 2.0 туман больше не будет просто погодным эффектом. Он будет влиять на видимость и слух как сталкеров, так и их врагов.

Также разработчики обновили визуальную составляющую режима погоды "Легкий дождь". Еще одна новая функция — страница "Статистика" в КПК. Она позволит игрокам отслеживать свою активность в Зоне.

Кроме того, кровососы и плоти будут выглядеть по-разному в зависимости от ареала обитания. Это должно сделать встречи с уже знакомыми мутантами более разнообразными.

В тот же день, 20 августа, состоится релиз первого крупного дополнения для S.T.A.L.K.E.R. 2 под названием "Цена надежды". Оно раскроет ожесточенное и давнее противостояние между культовыми группировками "Долг" и "Воля". Игроков ждут десятки часов исследований совершенно новых локаций, среди которых Железный лес, ЧАЭС и Пространственный пузырь, пропитанных той самой неповторимой атмосферой Зоны. После релиза дополнение будет доступно как часть Ultimate Edition основной игры или в качестве отдельной покупки за 29,99 USD/EUR (с корректировкой в соответствии с региональными ценами).

В честь предстоящего выхода дополнения "Цена надежды" GSC запустила специальный сайт, где каждый игрок может проголосовать за свою любимую группировку. Пройдя короткую викторину, вы узнаете, какая сторона конфликта вам ближе, отдадите свой голос и сможете побороться за эксклюзивные и очень лимитированные призы в стиле S.T.A.L.K.E.R. Все подробности по ссылке: https://duty-or-freedom.stalker2.com/

Разработка игры и дополнения проходила на фоне полномасштабной российской агрессии против Украины, которая продолжается до сих пор. Студия GSC Game World всячески поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения.

О GSC Game World

GSC Game World — украинская компания по разработке видеоигр, основанная в 1995 году и наиболее известная благодаря сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки". Студия стремится дарить игрокам исключительный игровой опыт и недавно выпустила S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Следующим шагом станет релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Цена надежды — первого сюжетного дополнения к основной игре.

GSC Game World входит в экосистему украинского инвестиционного холдинга ARS Capital, основанного предпринимателем Максимом Криппой. Холдинг инвестирует в технологии, геймдев, киберспорт и цифровые медиа.

Новини.LIVE сообщали, что недавно GSC Game World показала новые локации будущего дополнения S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Цена надежды". В новом видео разработчики продемонстрировали геймплей Чернобыльской АЭС и Железного леса. Дополнение расскажет о конфликте между фракциями "Долг" и "Воля", в который окажется втянут Скиф.

Новини.LIVE также сообщали, что GSC Game World объявила дату выхода первого крупного сюжетного дополнения к S.T.A.L.K.E.R. 2 — "Цена надежды". Релиз состоится 20 августа 2026 года на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а игроки вновь сыграют за Скифа. Одновременно студия выпустит бесплатное обновление 2.0 с новым контентом и переходом на более новую версию Unreal Engine 5.