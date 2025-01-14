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США залишить РФ та КНР без ШІ-чипів — світ поділять на три рівні

14 січня 2025 06:15
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Китай, Іран та РФ залишаться без доступу до чипів для штучного інтелекту
Виробництво чипів на фабриці TSMC. Фото: TSMC Dresden
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Уряд США заявив, що додатково обмежить експорт чипів штучного інтелекту та технологій, розділивши світ, щоб зберегти передову обчислювальну потужність у Сполучених Штатах та їхніх союзниках. Також такі дії будуть сприяти блокуванню Китаю та РФ доступу до новітніх розробок в цій галузі.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Регламент ділить світ на три рівні. Близько 18 країн, включаючи Японію, Велику Британію, Південну Корею та Нідерланди, будуть фактично звільнені від правил. Близько 120 інших країн, включаючи Сінгапур, Ізраїль, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати, зіткнуться з обмеженнями. А таким країнам, на які поширюється ембарго на поставки зброї, як Росії, Китаю та Ірану, взагалі буде заборонено отримувати цю технологію.

Крім того, постачальникам зі штаб-квартирами в США, які, ймовірно, отримають глобальні авторизації, таким як Amazon Web Services і Microsoft, буде дозволено розгортати лише 50% загальної обчислювальної потужності ШІ за межами Сполучених Штатів, не більше 25% за межами країн рівня 1 і не більше 7% в одній країні, яка не входить до рівня 1.

"Наскільки ефективним виявиться це правило в найближчі 10-15 років, тепер залежить від нової команди. Забезпечення домінуючої вітчизняної промисловості є ключовим елементом конкуренції з Китаєм", — сказала Меган Харріс, представниця національної безпеки під час першої адміністрації Трампа.

Чим важливий розвиток ШІ

Штучний інтелект має потенціал для розширення доступу до охорони здоров’я, освіти та їжі, серед інших переваг, але також може допомогти розробити біологічну та іншу зброю, підтримувати кібератаки та сприяти стеженню та іншим порушенням прав людини.

Нові правила обмежуватимуть кількість чипів штучного інтелекту, які можна експортувати до більшості країн, і дозволять найближчим союзникам Америки необмежений доступ до технології штучного інтелекту США, а також блокуватимуть експорт до Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї.

Оприлюднені в останні дні правління колишнього президента Джо Байдена, тривалі нові правила виходять за межі Китаю та спрямовані на те, щоб допомогти Сполученим Штатам зберегти свій домінуючий статус у ШІ, контролюючи його в усьому світі.

Хоча незрозуміло, як нова адміністрація новообраного президента Дональда Трампа забезпечуватиме дотримання нових правил, обидві адміністрації мають схожі погляди на конкурентну загрозу з боку Китаю. Постанова набуде чинності через 120 днів після публікації, що дасть адміністрації Трампа час для зважування.

Нагадаємо, відомий мільярдер Ілон Маск висловив думку, що штучний інтелект перевершить здібності людини набагато раніше, ніж вважалося. Він стверджує, що до кінця 2025 року нейромережі зможуть перевершити інтелект будь-якої людини.

Також ми писали, що на ринку праці стрімко зростає попит на фахівців у сфері штучного інтелекту. Деякі дослідження вказують на те, що до 2030 року нейромережі автоматизують більшість процесів, через що скоротиться кількість співробітників.

росія США Китай технології штучний інтелект чипи

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