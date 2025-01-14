Китай, Иран и РФ останутся без доступа к чипам для искусственного интеллекта

Производство чипов на фабрике TSMC. Фото: TSMC Dresden

Правительство США заявило, что дополнительно ограничит экспорт чипов искусственного интеллекта и технологий, разделив мир, чтобы сохранить передовую вычислительную мощность в Соединенных Штатах и их союзниках. Также такие действия будут способствовать блокированию Китая и РФ доступа к новейшим разработкам в этой области.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте также:

Как США поделит мир по доступу к чипам

Регламент делит мир на три уровня. Около 18 стран, включая Японию, Великобританию, Южную Корею и Нидерланды, будут фактически освобождены от правил. Около 120 других стран, включая Сингапур, Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, столкнутся с ограничениями. А таким странам, на которые распространяется эмбарго на поставки оружия, как России, Китаю и Ирану, вообще будет запрещено получать эту технологию.

Кроме того, поставщикам со штаб-квартирами в США, которые, вероятно, получат глобальные авторизации, таким как Amazon Web Services и Microsoft, будет разрешено развертывать лишь 50% общей вычислительной мощности ИИ за пределами Соединенных Штатов, не более 25% за пределами стран уровня 1 и не более 7% в одной стране, которая не входит в уровень 1.

"Насколько эффективным окажется это правило в ближайшие 10-15 лет, теперь зависит от новой команды. Обеспечение доминирующей отечественной промышленности является ключевым элементом конкуренции с Китаем", — сказала Меган Харрис, представитель национальной безопасности во время первой администрации Трампа.

Чем важно развитие ИИ

Искусственный интеллект имеет потенциал для расширения доступа к здравоохранению, образованию и еде, среди других преимуществ, но также может помочь разработать биологическое и другое оружие, поддерживать кибератаки и способствовать слежке и другим нарушениям прав человека.

Новые правила будут ограничивать количество чипов искусственного интеллекта, которые можно экспортировать в большинство стран, и позволят ближайшим союзникам Америки неограниченный доступ к технологии искусственного интеллекта США, а также будут блокировать экспорт в Китай, Россию, Иран и Северную Корею.

Обнародованные в последние дни правления бывшего президента Джо Байдена, длительные новые правила выходят за пределы Китая и направлены на то, чтобы помочь Соединенным Штатам сохранить свой доминирующий статус в ИИ, контролируя его во всем мире.

Хотя непонятно, как новая администрация новоизбранного президента Дональда Трампа будет обеспечивать соблюдение новых правил, обе администрации имеют схожие взгляды на конкурентную угрозу со стороны Китая. Постановление вступит в силу через 120 дней после публикации, что даст администрации Трампа время для взвешивания.

Напомним, известный миллиардер Илон Маск высказал мнение, что искусственный интеллект превзойдет способности человека гораздо раньше, чем считалось. Он утверждает, что к концу 2025 года нейросети смогут превзойти интеллект любого человека.

Также мы писали, что на рынке труда стремительно растет спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта. Некоторые исследования указывают на то, что к 2030 году нейросети автоматизируют большинство процессов, из-за чего сократится количество сотрудников.