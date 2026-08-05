Сонячні панелі замінить плівка тонша за волосину: як вона вироблятиме електроенергію

Встановлення сонячних панелей, сонячні панелі. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

У Массачусетському технологічному інституті створили ультратонку сонячну плівку, яку можна наносити майже на будь-яку поверхню. Розробка значно легша за традиційні панелі та вирізняється високою ефективністю у співвідношенні виробленої енергії до власної ваги.

Про те, як працює нова сонячна плівка та де її можна використовувати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Главред".

Чим сонячна плівка відрізняється від звичайних панелей

Головною особливістю розробки стала її мінімальна товщина. Новий фотоелемент тонший за людську волосину та не потребує скла або важких алюмінієвих рам.

За словами дослідників, така плівка майже у 100 разів легша за традиційні сонячні панелі.

Водночас вона може генерувати до 18 разів більше енергії у перерахунку на одиницю власної ваги.

Як виготовляють ультратонкі сонячні елементи

Для виробництва нової системи використовують спеціальне електронне чорнило, в якому напівпровідникові матеріали перебувають у рідкому вигляді.

Шар фотоелемента наносять на тимчасову основу методом, схожим на трафаретний друк.

Після цього надтонкий сонячний шар відокремлюють від основи та закріплюють на міцній тканинній або пластиковій підкладці.

Скільки енергії виробляє сонячна плівка

Під час лабораторних випробувань самостійна плівка виробляла до 730 Вт на кілограм.

Після кріплення до надміцної тканини Dyneema показник становив близько 370 Вт на кілограм.

Для порівняння, традиційні сонячні батареї виробляють приблизно 20 Вт на кілограм.

Де можна використовувати гнучкі сонячні батареї

Завдяки невеликій вазі та мобільності сонячну плівку пропонують наносити на туристичні намети, рюкзаки, вітрила човнів, корпуси автомобілів і крила безпілотників.

Розробка також може стати корисною в районах стихійних лих, де потрібно швидко забезпечити автономне електропостачання.

У разі успішного масштабування виробництва джерелом електроенергії зможуть стати різні повсякденні поверхні.

Раніше Новини.LIVE писали, що тандемні сонячні елементи можуть перевершувати традиційні панелі за ефективністю, однак їхнє широке виробництво ускладнювало використання рідкісних матеріалів. Науковці знайшли доступнішу альтернативу, здатну полегшити масштабування цієї технології.

Також Новини.LIVE розповідали, що під час вибору сонячної електростанції важливо враховувати не лише виробника та потужність панелей. На її ефективність також впливають регіон, кількість сонячних днів, нахил даху й наявність затінення поруч із будинком.