Чому 5G швидше розряджає смартфон і як зменшити витрати заряду

Значок "5G" на екрані смартфона, розряджений смартфон. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Мережа 5G забезпечує значно вищу швидкість передавання даних, однак після її активації смартфон може почати розряджатися швидше. Причина пов'язана не лише з роботою самого мобільного модуля, а й з умовами використання нового стандарту зв'язку.

Про те, чому 5G швидше розряджає смартфон та як зменшити споживання енергії, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "На пенсії".

Чому 5G швидше розряджає акумулятор

Однією з основних причин є особливість розгортання мереж нового покоління. Багато операторів використовують несамостійну архітектуру NSA. За такого підключення смартфон передає системні дані через 4G, а для швидкісного доступу до інтернету одночасно використовує 5G.

Пристрою доводиться підтримувати зв'язок одразу з двома типами базових станцій, що збільшує навантаження на радіомодуль та акумулятор.

Якщо користувач перебуває на межі покриття 5G, смартфон витрачає більше енергії, намагаючись знайти та втримати стабільний сигнал. Модем може працювати з підвищеною потужністю, через що пристрій сильніше нагрівається, а заряд акумулятора зменшується швидше.

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Особливо помітною проблема стає під час руху між зонами з різним покриттям, коли телефон постійно перемикається між 4G та 5G.

Висока швидкість 5G дозволяє застосункам швидше завантажувати великі файли та автоматично відтворювати відео у високій якості. Наприклад, запуск контенту у форматі 4K збільшує навантаження не лише на мобільний модем, а й на процесор, графічний чип та дисплей.

У результаті смартфон витрачає більше енергії навіть тоді, коли причиною є не сам стандарт зв'язку, а активніше використання його можливостей.

Наскільки 5G скорочує час роботи смартфона

За даними тестувань аналітичного сервісу Ookla, під час роботи в мережі 5G смартфон може витрачати приблизно на 6-11% більше заряду, ніж під час підключення до 4G LTE. Водночас у нових моделях із сучасними енергоефективними процесорами різниця поступово скорочується.

Виробники також удосконалюють програмне керування живленням, щоб смартфон використовував 5G лише тоді, коли висока швидкість справді потрібна.

Як зменшити витрати заряду на iPhone

На iPhone варто перейти до розділу "Стільниковий зв'язок", відкрити меню "Голос і дані" та вибрати режим "5G Авто".

За такого налаштування смартфон автоматично перемикатиметься на 5G під час завантаження великих обсягів даних, а в інших ситуаціях використовуватиме енергоефективніше з'єднання.

Як оптимізувати 5G на Android

На Android-смартфонах можна активувати функцію "Адаптивне підключення", якщо вона доступна на конкретній моделі. Система самостійно вибиратиме між 4G та 5G залежно від поточного завдання, якості покриття та потреби у високій швидкості.

Якщо сигнал 5G у вашому регіоні слабкий або нестабільний, у налаштуваннях мобільної мережі можна тимчасово вибрати режим LTE/3G/2G.

Якщо після зміни мережевих налаштувань смартфон і надалі швидко розряджається, причиною може бути фізичне зношення акумулятора або висока фонова активність застосунків.

Раніше Новини.LIVE писали, що літера G у назвах 4G і 5G означає англійське слово generation — "покоління". Попри поширеність цих позначень, чимало користувачів досі помилково сприймають їх як складний технічний термін.

Також Новини.LIVE розповідали, що підключення смартфона до Wi-Fi не завжди повністю припиняє використання мобільного інтернету. За певних налаштувань пристрій може й надалі передавати дані через стільникову мережу у фоновому режимі.