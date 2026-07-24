Смартфон може знати більше, ніж здається: звідки береться точна реклама

Люди зі смартфонами. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Багато користувачів помічали дивний збіг: варто обговорити певний товар або послугу, як невдовзі в соцмережах з'являється схожа реклама. Через це може здаватися, що смартфон постійно записує розмови власника.

Про те, чи справді смартфони підслуховують користувачів і звідки береться персоналізована реклама, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Чи записує смартфон розмови користувача

Ведучий NewsIT Лаврентіу Матаке стверджує, що смартфони не прослуховують усі розмови постійно.

За його словами, безперервний запис звуку та передавання даних потребували б значних ресурсів, через що телефон швидше витрачав би заряд батареї та мобільний трафік.

Водночас окремі застосунки можуть отримувати доступ до мікрофона, якщо користувач сам надав їм відповідний дозвіл.

Смартфони та онлайн-сервіси збирають інформацію про пошукові запити, переглянуті відео, відвідані сайти, покупки та місця, де буває користувач. На основі цих даних рекламні системи формують цифровий профіль і визначають, які товари або послуги можуть зацікавити людину.

Наприклад, після пошуку інформації про відпочинок користувачеві можуть почати показувати оголошення з пропозиціями житла, авіаквитків і туристичних послуг.

Іноді реклама збігається з нещодавньою розмовою через те, що людина або хтось поруч уже шукав схожу інформацію чи відвідував відповідні сайти.

Які дані збирають застосунки

Під час реєстрації в онлайн-сервісах користувачі погоджуються з умовами використання та можуть дозволяти застосункам доступ до різних функцій смартфона. Серед них можуть бути геолокація, контакти, історія пошуку, фотографії та мікрофон.

Водночас далеко не кожному застосунку потрібні всі ці дозволи для нормальної роботи. Тому варто періодично перевіряти, до яких даних мають доступ установлені програми.

Як обмежити персоналізовану рекламу

Користувач може скинути рекламний ідентифікатор або заборонити окремим платформам відстежувати активність для персоналізації оголошень.

Також у налаштуваннях смартфона можна переглянути дозволи кожного застосунку та вимкнути доступ до мікрофона, геолокації, контактів або інших даних, якщо вони не потрібні.

Після обмеження відстеження частина застосунків може працювати інакше або втратити окремі функції, однак користувач самостійно вирішує, якими даними готовий ділитися.

Раніше Новини.LIVE писали, що поява реклами після розмови про певний товар може створювати враження, ніби смартфон підслуховує власника. Водночас доказів масового прослуховування немає, а рекламні алгоритми здатні досить точно визначати інтереси користувача за його діями в інтернеті.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато людей не перезавантажують смартфони протягом кількох тижнів або навіть місяців. Періодичний перезапуск пристрою може допомогти усунути дрібні збої та покращити стабільність роботи системи.