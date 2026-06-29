Скільки коштують зарядні станції EcoFlow, коли немає відключень світла

Зарядна станція EcoFlow та свічка в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Зарядні станції EcoFlow влітку 2026 року подешевшали після зимових піків. Коли масових відключень світла немає, ціни на популярні моделі перебувають на одному з найнижчих рівнів від початку року.

Про те, скільки коштують зарядні станції EcoFlow влітку, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на PMG.ua.

Чому ціни на EcoFlow змінюються

Вартість зарядних станцій EcoFlow динамічно коливається. Найвищою вона стає у періоди, коли застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. Ціни зростають і після ворожих обстрілів, які призводять до триваліших вимкнень світла.

Влітку 2026 року ціни на зарядні станції суттєво знизилися після зимових піків. Зараз, коли немає масових відключень електроенергії, вартість EcoFlow перебуває чи не на найнижчому рівні з початку 2026 року.

Скільки коштує EcoFlow RIVER 2

Однією з найдоступніших моделей за ціною є EcoFlow RIVER 2. Зараз середня вартість цієї зарядної станції становить 11 200 грн.

Середня ціна зарядної станції EcoFlow RIVER 2. Фото: скриншот

Динаміка цін показує, що вартість активно зростала з осені минулого року, а піка досягла у січні.

Скільки коштує EcoFlow RIVER 2 Max

Старша модель EcoFlow RIVER 2 Max коштує від 16 889 грн і вище. Середня вартість цієї моделі зараз становить 19 865 грн.

Середня ціна зарядної станції EcoFlow RIVER 2 Max. Фото: скриншот

Для порівняння, у січні цього року EcoFlow RIVER 2 Max коштувала 32 800 грн.

З огляду на динаміку цін, зарядні станції дешевшають у періоди, коли немає масових відключень світла. Натомість під час критично довгих вимкнень електроенергії попит зростає, а разом із ним підвищується і вартість пристроїв.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядна станція може працювати роками, якщо не допускати трьох грубих помилок під час експлуатації. Найчастіше акумулятор "помирає" не через бренд чи якість моделі, а через повсякденні звички користувачів.

Також Новини.LIVE розповідали, що тривалі відключення електроенергії в Україні змушують власників портативних зарядних станцій частіше шукати альтернативи звичайній розетці. Коли світло з'являється ненадовго, батарея не завжди встигає повністю зарядитися, тому виникає питання, чи можна безпечно живити станцію від іншої станції або генератора та як уникнути зайвих втрат і ризиків.