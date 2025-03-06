Третя світова війна — ШІ показав, який би мав вигляд мав світ

Вибух у місті. Фото ілюстративне: Reuters

Про можливий початок Третьої світової війни говорять вже не перший рік. Ймовірно, вона завдала б світу непоправної шкоди, адже сучасна зброя та технології дуже потужні.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд мав би світ після Третьої світової війни.

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Який вигляд мав би світ після Третьої світової війни

Після закінчення Третьої світової війни, ймовірно, світ поринув би у пітьму. Міста стали б привидами, як от на одному зі згенерованих ШІ фото. Нейромережа уявляє, що після такого ледь не все було б зруйновано, а людей майже не залишилось би.

Світ після завершення Третьої світової війни. Фото: ШІ

Ще один сценарій штучного інтелекту вже не має такого похмурого вигляду. На фото видно багато людей, які займаються своїми справами. Місто має певні руйнування, але загалом майже вціліло.

Який вигляд може мати світ після Третьої світової війни. Фото: ШІ

Нейромережа також показала ймовірну відбудову після закінчення Третьої світової війни. На згенерованому фото видно, як люди пораються на земельних ділянках, а зруйноване місто потроху відбудовується.

Такий вигляд може мати світ після ще однієї світової війни. Фото: ШІ

Нагадаємо, штучний інтелект показав, який вигляд мали б українські козаки сьогодні. Нейромережа зобразила їх в традиційному одязі, але з новітніми технологіями.

Також штучний інтелект розробив мирний план для України. Він охоплює сім основних аспектів.