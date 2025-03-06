Третья мировая война — ИИ показал, как бы выглядел мир

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Reuters

О возможном начале Третьей мировой войны говорят уже не первый год. Вероятно, она нанесла бы миру непоправимый ущерб, ведь современное оружие и технологии очень мощные.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображение того, как выглядел бы мир после Третьей мировой войны.

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Как выглядел бы мир после Третьей мировой войны

После окончания Третьей мировой войны, вероятно, мир погрузился бы во тьму. Города стали бы призраками, как вот на одном из сгенерированных ИИ фото. Нейросеть представляет, что после такого чуть ли не все было бы разрушено, а людей почти не осталось бы.

Мир после завершения Третьей мировой войны. Фото: ИИ

Еще один сценарий искусственного интеллекта уже не имеет такого мрачного вида. На фото видно много людей, которые занимаются своими делами. Город имеет определенные разрушения, но в целом почти уцелел.

Как может выглядеть мир после Третьей мировой войны. Фото: ИИ

Нейросеть также показала вероятное восстановление после окончания Третьей мировой войны. На сгенерированном фото видно, как люди работают на земельных участках, а разрушенный город понемногу отстраивается.

Так может выглядеть мир после еще одной мировой войны. Фото: ИИ

Напомним, искусственный интеллект показал, как выглядели бы украинские казаки сегодня. Нейросеть изобразила их в традиционной одежде, но с новейшими технологиями.

Также искусственный интеллект разработал мирный план для Украины. Он охватывает семь основных аспектов.