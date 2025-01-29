Плазмовий телевізор у майбутньому — фотографії Штучного інтелекту

Чоловік і жінка дивляться телевізор. Фото: Freepik

Плазмовий телевізор став невід'ємною частиною нашого інтер'єру і щоденного дозвілля. Він гарно оздоблює стіну будь-якої кімнати, нерідко має власний стиль та дизайн. Раніше ми частіше дивились телебачення, зараз новітні технології відкрили сучасні можливості. Завдяки телевізору ми можемо слухати музику, дивитись улюблений контент з мережі Інтернет або влаштувати домашній кінотеатр із затишним переглядом фільмів.

Цікаво, як виглядатиме плазмовий телевізор у майбутньому. Новини.LIVE попросили ChatGPT сгенерувати фотографії.

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Плазмовий телевізор у майбутньому

Штучний інтелект показав нам зображення того, як можуть виглядати плазмові телевізори в майбутньому. Це ультратонкий дизайн, голографічний дисплей та сучасна естетика.

Плазмовий телевізор у майбутньому за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE

Далі ШІ продемонстрував, як у його уявленні виглядатимуть плазмові телевізори українського виробництва в майбутньому. Вони поєднують сучасний дизайн з елементами української культури.

Плазмовий телевізор українського виробництва у майбутньому. Фото: Новини.LIVE

Також ми бачимо зображення того, як міг би виглядати футуристичний плазмовий телевізор із новими технологіями, такими як можливості голографічного або 3D-дисплею. Він має елегантний ультратонкий дизайн з мінімалістичними елементами та передовими матеріалами.

Так може виглядати телевізор у майбутньому за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ШІ сгенерував фотографії, як можуть виглядати у майбутньому мальовничі схили найбільшої в Україні річки Дніпро.

Як раніше повідомлялось, Штучний інтелект показав усю красу узбережжя Азовського моря. Ці фотографії варті уваги.