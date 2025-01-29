Плазменный телевизор в будущем - фотографии Искусственного интеллекта

Мужчина и женщина смотрят телевизор. Фото: Freepik

Плазменный телевизор стал неотъемлемой частью нашего интерьера и ежедневного досуга. Он красиво украшает стену любой комнаты, нередко имеет собственный стиль и дизайн. Раньше мы чаще смотрели телевидение, сейчас новейшие технологии открыли современные возможности. Благодаря телевизору мы можем слушать музыку, смотреть любимый контент из сети Интернет или устроить домашний кинотеатр с уютным просмотром фильмов.

Интересно, как будет выглядеть плазменный телевизор в будущем. Новини.LIVE попросили ChatGPT сгенерировать фотографии.

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Плазменный телевизор в будущем

Искусственный интеллект показал нам изображения того, как могут выглядеть плазменные телевизоры в будущем. Это ультратонкий дизайн, голографический дисплей и современная эстетика.

Плазменный телевизор в будущем по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE

Далее ИИ продемонстрировал, как в его представлении будут выглядеть плазменные телевизоры украинского производства в будущем. Они сочетают современный дизайн с элементами украинской культуры.

Плазменный телевизор украинского производства в будущем. Фото: Новини.LIVE

Также мы видим изображение того, как мог бы выглядеть футуристический плазменный телевизор с новыми технологиями, такими как возможности голографического или 3D-дисплея. Он имеет элегантный ультратонкий дизайн с минималистичными элементами и передовыми материалами.

Так может выглядеть телевизор в будущем по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ИИ сгенерировал фотографии, как могут выглядеть в будущем живописные склоны крупнейшей в Украине реки Днепр.

Как ранее сообщалось, Искусственный интеллект показал всю красоту побережья Азовского моря. Эти фотографии достойны внимания.