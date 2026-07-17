Що буде, якщо розмовляти телефоном під час заряджання

Чоловік розмовляє телефоном та смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Сучасним смартфоном можна користуватися та розмовляти під час заряджання, оскільки пристрої мають захист від перегріву й надмірної подачі струму. Водночас активне використання може підвищувати температуру телефона, сповільнювати заряджання та сприяти швидшому зношенню батареї.

Про те, чи безпечно розмовляти по телефону під час заряджання, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

Чи небезпечно розмовляти телефоном під час заряджання

Історії про вибухи смартфонів під час заряджання періодично з'являються, однак такі випадки є вкрай рідкісними.

Старі мобільні пристрої з іншими типами акумуляторів могли сильніше нагріватися під час підключення до електромережі, а додаткове навантаження під час розмови підвищувало ризик перегріву, пошкодження або навіть загоряння.

Сучасні смартфони оснащені літій-іонними акумуляторами та системами контролю температури й подачі струму, що допомагає зменшити ймовірність перегріву та інших проблем.

Чи можна користуватися смартфоном на зарядці

Сучасними телефонами можна користуватися під час заряджання як від розетки, так і від повербанка.

Однак під час активного використання смартфон може сильніше нагріватися, через що процес заряджання іноді сповільнюється.

Часте та інтенсивне використання пристрою під час заряджання також може сприяти швидшому зношенню акумулятора через одночасне витрачання та відновлення заряду.

Користувачі iPhone також можуть використовувати смартфон під час підключення до зарядного пристрою. Apple застосовує літій-іонні акумулятори, які розраховані на енергоефективну роботу та швидке заряджання.

Раніше Новини.LIVE писали, що звичка розряджати смартфон майже до нуля або постійно заряджати його до 100% може негативно впливати на акумулятор. Для збереження ресурсу батареї краще уникати крайніх рівнів заряду та підтримувати його в оптимальному діапазоні.

Також Новини.LIVE розповідали, що збільшити час роботи смартфона без підзарядки можна за допомогою кількох простих налаштувань. Найбільше енергії споживають дисплей, фонові застосунки та бездротові функції, тоді як режим енергозбереження допомагає скоротити витрати заряду.